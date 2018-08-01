苹果谈科技改变未来教育 不变就被机器淘汰

苹果教育副总裁认为不应忽视科技对教育的影响，教育优惠已让师生受益，拥有联网设备是教育变革的第一步，仍墨守成规按部就班就被机器人淘汰。

今年 5 月份，苹果教育副总裁约翰·库奇(John Couch)出版了一本新书《Rewiring Education》，这本书主要讲述了为什么我们必须改变教学方式，以及如何改变才能满足世界不断变化的需要。在新著作中他认为，传统的教育体系已迫切需要改革，应该将科学技术和新的教学实践发挥到如何加强积极主动的学习上，每个人都需要打造一个支撑自己终身教育的框架。





库奇在自己的新书《Rewiring Education》中，对当前美国教育政策下诸多效率低下方面的强烈批评。他大胆说出了当今教育现状为何会让如此之多的学生失败，并指出课堂教学方式的枯燥乏味，以及该如何需要改进才能真正促进积极的学习。关键是，库奇主要将重点放在了新技术如何改进教育上。他强调了新技术下衍生的联网设备在教育中的重要性，例如配置了苹果“课业”app 的 iPad 平板电脑和 Mac 电脑，在为学校提供个性化教育方面发挥着巨大作用，因为在这种教育中，学生个人所学到的内容与他们的理解相匹配，并随着理解程度的提高而逐渐增强，科技产品与教育邂逅产生的火花不断。库奇还将协作技术、线上参考资源以及诸如 AR 增强现实、交互式图书和 3D 打印等新兴技术的增长，视为打开未来教育机会的钥匙。而当谈及 iBooks 时，他指出 iBooks Author 已经成为苹果最受欢迎的教育产品之一，因为现在孩子们可以做的不仅仅是学习如何读书，将课堂与更广阔的世界连接在一起，他们还可以学习如何创作属于自己的完全互动的书籍。

库奇的书中充满了他对科技影响教育太过于缓慢的失望，他认为世界已经发生了巨大的变化，教育必须重新设计以迎接新的挑战，希望能够加大科技在教育中的力度，实现自主学习和个性化教学。他写道：“只有‘重写’教育系统，我们才能迎来新的变化。”他认为，不应该担心教育革新导致一切短路，而应该从被动的教育模式转向主动的学习模式。他也承认，每当碰到这些问题的争论时，他都感到沮丧。有太多人认为，这个教育制度对老一辈人已经足够好了，所以在今天理应足够好。其实科技早已改变了一切，今天的年轻人就是在这种变化中不断长大，他们以不同的方式思考问题，以不同的方式来学习，当今世界的需求真的已与以往非常不同，而且求知若饥，从未满足。对于约翰·库奇的观点，很多研究表明并没有错。早在 2013 年时，一份牛津大学的研究报告就已指出，自动化和人工智能的影响着多达 47% 的美国就业岗位风险。而到了 2016 年，又一份来自 Forrester 调研机构的预测显示，在 2021 年之前，自动化将摧毁美国 6% 的工作岗位，导致 900 万人失业。近年来，AI 人工智能技术开始大热，大量相关从业者表示，人工智能技术将创造新的就业机会，而且大多认同 AI 创造的就业机会将在人类失业的地方产生，毕竟新生岗位总会逐渐代替淘汰的岗位。不少预测认为，人工智能将会代替大量蓝领和白领的某些工作，更高效的完成某些人类的工作任务。考虑到科技正进入人类的方方面面，这似乎是不可避免的，而人类则会转变成掌握机器人技术的关键。由于 AI 由人类主导，因此任何人都可以通过不断学习来适应，但 AI 仍可能会让大量薪水低、技能不熟练的工人受到影响，因为让他们再学习的资源可能不足，例如大规模再学习培训提高技能的费用不易解决，同时也并不是所有人都能顺利完成相关 AI 工作技能的学习和培训。

其实人类主导 AI 的工作技能，在库奇这本书中也提到了不少，他认为人类需要更个性化，更整体性的技能，包括身体和精神的敏捷性、创造性思维和个人同理心等等，因为这些都是机器人无法很好实现的东西。而且这些对未来就业而言几乎就是必备技能。去年知名管理咨询公司 McKinsey & Co.预计，仅在美国，对此类技能的需求的工作将增加 26%。无论如何，数字化转型后的世界，需要富有创造力的领导者、批判性的思考者、决策者和富有同理心的指导者。反而不再需要死记硬背，只做体力或对任务按部就班的技能，因为这些技能是机器人的优势。更重要的是，即便你拥有这些技能，仍需要接受终身学习，世界在变化，从早期的夜校再到今天的在线课程，以及 iTunes U 课程等，很多从业者都已证明终身学习的必要性。库奇写的《Rewiring Education》这本书令人印象深刻，书中不仅提到了很多苹果在教育方面的不为人知的历史，而且还倡导解决传统教育的问题，提供解决传统教育的方式，并告诉大家未来就业市场与今天的巨大差距。所以，终生教育必须从自我做起，积极主动的学习，因为世界正在变化，科技不断进入人们的生活中，我们要成为科技的掌握者，重新接受教育很有必要。正如苹果教育副总裁约翰·库奇所说，每个人生来都充满了创造力，而培养这种与生俱来的能力，不应忽视科技对教育的影响，现代教育联网设备的重要性愈发突出。

可以看到，苹果在激发人类学习潜能方面，正以多样的方式助一臂之力，不仅有功能强大的产品，更包括各类工具、课程和经验分享。其中，iPad 足够简单，让人一上手就能熟练使用，而且足够轻便灵活，而 Mac 提供的助力更能让受教育和教育者更能够实现自己的雄心壮志，iPad 和 Mac 配备了苹果设计的一整套创造力 app。苹果提供的这些 app 直观易用，能够因人而异地带来学习体验，因此无论是 iPad 和 Mac，伴随 教育优惠 的推行，如今已深受教育行业喜爱，在全球范围内越来越多的教师与学生使用，帮助教师找到调动学生积极性的新方法，让每节课变得更加充实有趣，不再是老师面对学生的单向知识灌输。目前正是苹果返校季 教育优惠 活动时期，以教育为目的 进入教育商店 就能享受苹果优惠，还能获赠高大上的 Beats 头戴式耳机一副和 三重大礼 。如果你或你身边人也想不断培养自己随时随地思考问题的能力，形成具有创造性、富有同理心和灵活的思维，而不是按部就班被机器淘汰，从现在开始就通过新设备重新接受教育，活到老学到老吧。

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