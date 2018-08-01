苹果发布 iOS 12 系统第四个公开测试版

也许如b5开发者测试版，解决了一些BUG又出现了新BUG，不过测试版都这样。

8 月 1 日消息 今天凌晨，苹果正式发布了 iOS 12 操作系统的第四个公开测试版本（Public Beta）。这一次公测版距离上一次刚好过了两周时间，而昨天凌晨苹果也才发布 iOS 12 操作系统的第五个开发者测试版，两个不同对象的版本发布时间刚好相隔一天。





其实 iOS 12 Public Beta 4 公测版那么快到来一点也不令人意外，因为一般上一个开发者测试版发布之后，下一个公开测试的版本很快也会随之而来。如果你是已参与苹果“Beta 版软件计划”的公测成员，或安装了正确的配置文件，相信现在已经可以收到更新推送提醒了，直接在设置中的“软件更新”界面进行 OTA 升级即可。目前暂时不清楚 iOS 12 Public Beta 4 带来哪些改进，正常来说应该包含对常规 BUG 的修复和性能改进。昨天凌晨发布的 Beta 5 开发者测试版同样如此，不过苹果确认了 Beta 5 开发者测试版的一些更新内容，比如电池健康功能正式推出，结束了之前的 beta 版。同时 iPhone X 上多任务全部关闭后，增加新的触觉反馈。FaceTime 新的连接或者断开连接加入提示音。另外，昨天的 Beta 5 开发者测试版也解决了一些之前存在的问题，例如解决了在 App Store 尝试安装应用程序时出现的错误信息的问题，iPhone X 状态栏的手机信号在锁定屏幕或主屏幕上可能显示不准确的问题，钱包在启动时崩溃的问题，屏幕时间的数据和设置可能无法在设备之间同步的问题，Siri 捷径无法从 iCloud 备份恢复的问题。

当然了，昨天的 Beta 5 开发者测试版新 BUG 也不少一些相对新出相对明显的 BUG 如下：- 重新启动设备后，配对蓝牙配件可能无法正常工作，或可能只会显示蓝牙设备的硬件地址，而不是设备的名称。- 通过 Siri 使用 Apple Pay Cash 发或收钱时可能会导致错误。- 使用 CarPlay 时，Siri 无法通过名称打开应用程序，已设好需要打开应用程序的 Siri 捷径将无效，需要确认的 Siri 捷径可能也不起作用。- 某些 Siri 捷径请求可能无效。- 一旦安装了多个拼车应用程序，当用户请求用车时，Siri 的操作可能会是打开一个应用程序，而不是提供预计到达时间或位置。苹果建议再向 Siri 请求一次。根据某些锋友的反馈，昨天的 Beta 5 开发者测试版还在被发现的 BUG，例如屏幕时间设置出问题，微信聊天界面下不会自动锁屏，来电话不显示姓名只显示号码数字，勿扰模式开启“重复来电”情况下三分钟同一个号码的第二个电话仍被静音等等。不同的锋友碰到的 BUG 有所不同，部分锋友碰到了也有部分未发现。总之，测试版始终是测试版，一些相对上一个测试版在细节上的改进，尤其是界面和功能有无细微调整，是否更稳定流畅或省电等，还需用户深入体验才能挖掘出来。需要注意的是，无论是公测版还是开发者测试版，只要是测试版通常就会存在各种未知情况，运行效果可能远不如正式版那样理想，而且有 BUG 也是很正常的想象，甚至可能还会出现极不稳定或丢失数据的情况。因此，是否需要升级谨慎考虑，而是否值得尝鲜全凭个人意愿。不过，如果你现在真的很想要体验 iOS 12 公测版，可以登录苹果 苹果“Beta 版软件计划”测试网站 ，该网站可以将自己的设备注册为 iOS、macOS 和 tvOS 公开测试版的测试机。当然了，在安装任何测试版之前，一定要通过 iTunes 创建完整的备份，或 iCloud 云备份，最好测试机不是主力机。

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