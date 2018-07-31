郭分析师：iPhone明年或全面跟进屏下指纹

如果可以选，你喜欢屏下指纹还是面容ID？

苹果在 2017 年首次采用了指纹识别以外的生物识别方式-面容 ID（Face ID），并成功地带动了一波脸部识别的潮流。那么苹果是否还在研发其它生物识别方式？显然，这是非常有可能的。





近日来自《经济日报》的消息指出，著名分析师郭明錤认为，生物辨识、多镜头、5G 将是 2019 年科技业三大趋势，生物辨识更是当中的重中之重，尤其是屏下指纹辨识产业能见度非常高，预估明年屏下指纹手机出货年增率可达 500% 以上。

目前已经有不少安卓手机厂商采用了屏下指纹，采用屏下指纹可以让智能手机的屏占比增大，从而实现真正的“全面屏”，触控模组会藏在显示面板下方，这就为实现更多可视空间提供了可能。郭明錤认为，该技术目前能见度已越来越高，而最关键的苹果很可能也会全力发展这一技术。

未来如果 iPhone 加入这一阵营，那么全球搭载屏下指纹识别的机型就会多达 2 亿台。

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