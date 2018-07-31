2020年Apple Pay将占移动电子钱包半壁江山

苹果 Apple Pay 将拿下手机钱包支付的一半市场。

市场研究机构 Juniper Research 周一发布市场报告，称今年全球店内非接触式支付将首度突破 1 兆美元，同时预测两年后也就是 2020 年，全球店内非接触式支付市场总值将达 2 兆美元，其中，苹果 Apple Pay 将拿下手机钱包支付的一半市场。







目前非接触式支付市场仍然以卡片支付为主导方式，并非移动钱包。预测到 2022 年，智能手机厂商钱包支付金额会超过 3000 亿美元，占非接触式支付总交易额的 15%。



报告指出，到 2020 年全球使用移动设备制造商提供的非接触式支付服务用户数量将增加至 4.5 亿人次。这些移动支付解决方案包括 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 等在内。



在所有移动钱包方案中，苹果 Apple Pay 的用户数最多，至少有 16% 的 iPhone 用户启用了这项支付功能。Apple Pay 在全球同类支付中占比接近 50%。同时也意味着有大量用户使用的是硬件厂商提供的电子钱包支付服务，而并非是第三方应用。未来五年非接触式支付的增长将继续由主要手机制造商主导。



此外，现在市场上还出现了华为 Pay 和 Fitbit Pay 等新兴服务，这些都已经包括在了这次的预测报告中。但分析师表示，这些替代方案未来几年内在市场份额上很难有更大的作为，不会对苹果等主流厂商构成威胁。



苹果自 2014 年推出 Apple Pay 移动支付，自 2015 年 Apple Watch 开始支持这项移动支付服务。随后苹果甚至推出了网页版 Apple Pay，配备 Touch Bar 的 MacBook Pro 也可以在没有配套设备的情况下使用 Apple Pay。Apple Pay 正在继续发展，例如通过推出类似 PayPal 的 Apple Pay Cash 转账，此外 iPhone X 以及未来更多设备可以用 Face ID 进行 Apple Pay 支付。









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