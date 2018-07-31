苹果与权威IT认证机构推出Swift资格认证

2018-07-31 15:59:07
Ruins
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Swift学得好，苹果给你发证。



有资格认证好就业，学编程的中学生和大学生就是未来的开发者，苹果深谙此道。

苹果与国际认证机构 Certiport 合作推出了 Swift App Development，这是一个针对中学和大学市场的新认证计划。该认证将于 2018 年秋季推出首个全年课程，旨在吸引更多学校和教育机构开设 Swift 编程课，教授学生使用 Swift 编程语言为 Apple 平台创建应用程序。

通过课程的学生可以来自 Certiport 的认证证书，用以未来就业时证明使用 Swift 创作软件的能力。

苹果早在 2014 年 WWDC 上推出了 Swift。我们熟悉的 Airbnb，Yelp 等都是是使用 Swift 创建的热门应用程序。苹果同时也在积极的推广编程教育，并让 Swift 走进校园。其中 Everyone Can Code（人人能编程）计划就是在 2016 年创建的，作用是在教育环境中推广 Swift 的使用。而 Swift 资格认证则是首次推出。



Certiport 母公司 Pearson VUE 业务开发副总裁 Ray Murray 表示，“通过 Swift 应用程序开发认证，将为学生们提供进一步开展编程教育或进入编程职业所需的信心”。“能拿到苹果认可的证书，证明他们对编程语言有着扎实的把握，并且已经可以应用它来创建新的 iOS 应用。由于 Swift 编程语言的普及，我们期待这项新认证能够得到推广。”

Certiport（思递波）成立于 1997 年，总部美国，是第三方国际认证机构，长期针对国际市场对人才的需要制定世界范围的高水平认证考试，其认证的效力深入全球 132 个国家，被世界性教育部门以及国际公司认为是“具有代表性和国际权威性的认证”。

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