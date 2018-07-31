苹果正悄悄进行的计划 或与AR/VR眼镜有关

虽然苹果多次表达了有关增强现实尚未成熟的意见，但不妨碍他们的低调进行时。





根据本周一的消息，有外媒注意到苹果最近聘用了 VR 绘画应用 Cyber​​ Paint 的开发者 Sterling Crispin，这位开发者在五月份左右加入苹果成为原型研究员。虽然没有进一步确切消息，但可以推测 Crispin 会继续在 AR/VR 领域从事他所熟悉的开发工作，毕竟这是 Cyber​​ Paint 应用唯一的设计师和程序员。



Cyber​​ Paint 属于第一批登陆新兴移动 VR 眼镜的应用，它支持 Oculus Go、谷歌的 Daydream、三星 GearVR 和 Vive Focus等移动 VR 设备，允许用户在画布或 360 度空间中绘制 2D 艺术作品。



除了第一方软件项目之外，Crispin 还担任各种 AR 创业公司的顾问，包括“增强现实头戴显示设备的重要 SDK 开发”。



根据之前的传闻，有苹果公司员工称该公司正在开发自有品牌的 VR 头显（代号为 T288）和“rOS”操作系统。前几个月媒体也频繁报道有关苹果 VR 眼镜的消息，表示苹果希望在 T288 中集成一系列尖端技术，包括高分辨率 8K 目镜和通过 WiGig 无线连接的独立计算单元。用户可以使用 Siri 语音命令，头部手势和触摸面板控制该设备，但确切的规格至少得等到 2020 年才会有所透露。



因此很难不让人联想到，苹果正在招揽更多 VR/AR 人才加入自己的新硬件和软件内容制作队伍，其中就有新兴 VR 应用的开发者身影。当然，也有可能为了配合 ARKit 平台的普及壮大，需要更多相关人员来充实其内容，官方在背后为某些较大型、专业的 AR 应用提供支持力量。







当然，ARKit 平台若着眼于未来，同样是为苹果 AR/VR 硬件占领市场以及构建生态而准备的。



另外，在今年的 CES 展期间，虽然苹果一贯不参展，但会见了不少 AR 眼镜设备组件供应商，其中可能包括三星和 LG。看来苹果的 VR/AR 设备项目确实在悄无声息的进行中。



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