发现实锤了：新款iPhone真的支持双卡双待
2018-07-31 10:38:09
陈知心
威锋网
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双 SIM 卡支持即将进入 iPhone，至少在软件层面上是这样。
我们听说今年将发布一款可能支持双卡双待的 iPhone 机型，新特性可能会出现在即将推出的 Plus 机型上。而现在，我们找到了进一步证明这一点的证据。
在今天发布的 iOS 12 beta 5 中，我们发现有证据表明，双 SIM 卡支持即将进入 iPhone，至少在软件层面上是这样。
负责生成诊断报告的系统组件对“第二 SIM 状态”和“第二 SIM 托盘状态”的相关内容进行了引用（如下图所示）。这些引用显然表明，iOS 正在更新，以便在未来的设备中支持两个 SIM 卡。
更大的 iPhone 机型将拥有一个双 SIM 卡选项，用户可以在不同运营商的套餐中切换，而不必更换 SIM 卡。对于经常访问多个国家的用户来说，这一功能是非常实用的。
今年早些时候，彭博社曾报道，苹果正在考虑在 6.5 英寸 OLED iPhone 中使用双 SIM 技术。郭明錤在 4 月份的报告中证实了这一点，不过他认为 5.8 英寸的 OLED iPhone 不会使用这项技术。
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