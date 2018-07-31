苹果发布macOS Mojave系统的第五个beta

截至目前，我们已经在 macOS Mojave beta 5 中发现了一些新的内容。

今天凌晨，苹果发布了 macOS Mojave 系统的第 5 个开发者测试版，这个 Mac 最新系统于上个月在 WWDC 上首次亮相，两周以前，beta 4 已经推送给开发者。





已经注册苹果 beta 版软件计划的开发者可以通过 Mac App Store 的软件更新机制下载 macOS Mojave 的测试版。不过，后续的 beta 将通过系统偏好设置中的软件更新图标进行安装。

截至目前，我们已经在 macOS Mojave beta 5 中发现了一些新的内容：

- macOS Mojave Beta 5 引入了一些适合黑暗模式使用的新壁纸，包括几张莫哈韦沙漠的壁纸等等。

- 新的 beta 允许用户根据不同应用有选择地启用 eGPU 加速，包括 iMac 和 MacBook Pro 内置屏幕。在此之前，用户需要通过终端命令来实现。

在安装 macOS Mojave 之前，小编建议各位进行一次 Time Machine 备份，而且不要在主设备上升级，因为 beta 版本不够稳定，而且经常会出现一些问题。

macOS Mojave 的主要新功能是全系统黑暗模式，这为 Mac 用户提供了浏览操作系统的新方式。改进后的 Mac App Store 比以往任何时候都更容易发现优秀的应用。改进后的 Finder 窗口具有图片库视图、侧边栏、快速查找和快速操作，使操作、编辑变得更容易，而桌面堆栈则可以快速整理桌面上的所有文件。

在 macOS Mojave 中，Apple News、股票、家庭和语音备忘录应用已经登陆 Mac，你现在可以在 Mac 上使用 Siri 来控制 HomeKit 产品。iOS 12 的 FaceTime 群聊功能也可以在 Mojave 中使用，它可以让你同时与多达 32 人聊天。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。