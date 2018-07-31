AirPods无线充电盒新细节: LED灯如何工作

这是在使用 AirPower 无线充电板给 AirPods 充电时必不可少的功能。

去年，我们第一次看到苹果 AirPods 无线充电盒的消息。当时，通过 iOS 11 GM 版本的泄露，我们获得了不少新设备的细节信息。





根据之前的消息，我们了解到新的 AirPods 无线充电盒将会新增一个 LED 状态灯，让用户在不打开充电盒的情况下了解盒子的电量状态，这是在使用当前未发布的 AirPower 无线充电板给 AirPods 充电时必不可少的功能。

而在今天发布的 iOS 12 beta 5 中，我们发现了 AirPods 无线充电盒的更多信息，当 LED 灯显示为黄色时，代表设备目前正在充电或者电量较低，绿灯则表明充电盒已经完成充电。

新的 AirPods 的模型标识符是 AirPods1,2(当前是 AirPods1,1)。目前尚不清楚苹果会为购买 AirPods 的用户免费提供这个无线充电盒、作为一个购买选项、或者是作为单独的附件出售。对于那些已经拥有 AirPods 的用户来说，新的充电盒将被单独出售。

AirPower 最初是在苹果去年的 9 月份发布会上宣布的，当时宣称的发货日期为 2018 年。从那以后，我们一直在耐心地等待苹果的无线充电板上市。有传言称，AirPower 在开发过程中遇到了一些问题。

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