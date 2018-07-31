来自iOS 12的证据: HomePod支持接打电话
2018-07-31 09:32:00
陈知心
威锋网
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这并不是我们第一次通过 iOS 的测试版了解 HomePod 未来的特性。
目前，如果用户想通过 HomePod 打电话，必须在 iPhone 上拨号或接听，然后选择 HomePod 作为通话的音频输出设备，而无法直接通过 HomePod 发起或接听电话。
苹果在今年的 WWDC 大会上并没有宣布 HomePod 有任何新功能，但在 9 月份 iOS 12 正式发布时，这款智能扬声器可能会获得一些新功能。本月早些时候，有传言称，苹果员工和 Apple Store 工作人员正在测试 HomePod 的一个私人测试版，其中包括多个计时器和打电话等功能。
今天，随着 iOS 12 beta 5 的发布，我们已经能够确认 HomePod 至少会加入一个新特性。这并不是我们第一次通过 iOS 的测试版了解 HomePod 未来的特性，因为 iOS 11.4 beta 3 已经透露 HomePod 将获得日历支持。
HomePod 在设置过程中会询问你是否开启个性化请求，你可以利用 HomePod 让 Siri 帮你发送阅读信息，添加提醒，创建备忘录等操作。而现在，这个 UI 界面已经出现了第四个图标（这个图标在截图中是空白的，因为它在模拟器中还不可用）。
根据 Siri 个性化请求界面的描述，用户可以向 HomePod 提出一些请求，比如添加提醒、创建备忘录和打电话等等。不过我们目前还无法进行测试，因为苹果并没有放出 HomePod 的相关软件。
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