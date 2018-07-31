苹果发布iOS 12系统第五个开发者测试版

beta5的更行内容未知，不过解决了一些BUG，同时也公布了一些新BUG。

7 月 31 日凌晨，苹果发布了 iOS 12 操作系统的第五个开发者 beta 测试版，上一个开发者测试版发布时间为 7 月 18 日凌晨，时隔刚好两周时间。





如果你是开发者并持有开发者账号，所有操作系统的新 beta 测试版系统的完整固件包已经可以通过苹果开发者中心下载。当然，原本就已经处于开发者测试版状态的设备，若早就已经安装了正确的配置文件，也可以直接通过 OTA 进行系统更新。iOS 12 第五个开发者测试版的 build 版本编号为 16A5339e，而之前第四个测试版的版本编号则为 16A5327f。正如以往，iOS 12 第五个开发者测试版重点同样还是在于对常规 BUG 的修复和性能改进，没有非常明显的新功能改进，所以一些相对第三个开发者测试版在细节上的改进，尤其是界面和功能的细微调整，还需深入体验才能挖掘出来。

根据苹果针对开发者发布的 iOS 12 Developer Beta 5 更新日志说明，一些相对新出相对明显的 BUG 如下：- 重新启动设备后，配对蓝牙配件可能无法正常工作，或可能只会显示蓝牙设备的硬件地址，而不是设备的名称。- 通过 Siri 使用 Apple Pay Cash 发或收钱时可能会导致错误。- 使用 CarPlay 时，Siri 无法通过名称打开应用程序，已设好需要打开应用程序的 Siri 捷径将无效，需要确认的 Siri 捷径可能也不起作用。- 某些 Siri 捷径请求可能无效。- 一旦安装了多个拼车应用程序，当用户请求用车时，Siri 的操作可能会是打开一个应用程序，而不是提供预计到达时间或位置。苹果建议再向 Siri 请求一次。不过，beta 5 也解决了一些上一个版本的 BUG，例如解决了在 App Store 尝试安装应用程序时出现的错误信息的问题，iPhone X 状态栏的手机信号在锁定屏幕或主屏幕上可能显示不准确的问题，钱包在启动时崩溃的问题，屏幕时间的数据和设置可能无法在设备之间同步的问题，Siri 捷径无法从 iCloud 备份恢复的问题。无论如何，iOS 任何一个 beta 测试版都如其名所述，一切仍处于测试阶段，大多数情况下运行效果可能不如正式版那样理想，甚至会出现极不稳定或丢失数据的情况，所以如果你的设备是日常使用的主设备，建议不要进行尝鲜。但如果你对 beta 测试很感兴趣，或者这是你的非主力机，最好也在尝鲜之前进行重要数据的备份。

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