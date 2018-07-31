新款iPad Pro CAD图曝光：接口改动还挺大

不少迹象表明，iPad Pro 即将在秋天获得升级，使用新的设计语言。

不少迹象表明，iPad Pro 即将在秋天获得升级，使用新的设计语言。根据之前的报道，即将推出的 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 将取代目前的 10.5 英寸和 12.9 英寸机型。





分析师们预测，新款 iPad Pro 将借鉴 iPhone X 的设计，除了缩小屏幕边框之外，物理 Home 键也将会移除，改为使用 Face ID 面部识别。上周的一份报告暗示，iPad Pro 的 Smart Connector 将被重新设计，安放位置也有所改动。来自爆料大神 OnLeaks 的一幅 CAD 图像证实了这一发现。

从图片中我们可以发现，新款 iPad Pro 的背面有一个新的凹槽，这可能就是重新设计的 Smart Connector。它将放置在 iPad Pro 背面较短一侧的底部，并且靠近 Lightning 接口。作为对比，在目前的 iPad Pro 机型上，Smart Connector 被放置在较长一侧的弯曲边缘上。

Macotakara 的报告暗示，Smart Connector 的重新定位表明，新的 iPad Pro 可能更适合使用竖屏，尽管没有任何确凿的证据支持这一点。苹果可能会推出一款新的水平方向的键盘附件。

随着 Smart Connector 被移动到一个新的位置，并且改为圆形的药丸形状，现有的 Smart Keyboard 配件很有可能将不再兼容新的机型。目前尚不清楚重新设计的 Smart Keyboard 如何能够与位于设备背面的 Smart Connector 进行交互。

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