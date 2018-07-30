英特尔背锅？13英寸MacBook发布或延迟

13英寸MacBook发布后，估计现有的12英寸产品会被取代。

苹果不久前更新了 13 英寸和 15 英寸的 MacBook Pro，不过（12 英寸）MacBook 的用户却没有盼到这一系列笔记本的更新。日前有消息指出，由于英特尔制程更新时间大幅推迟，因此原本计划推出的 13 英寸 MacBook 不得不跳票，并且有可能重新采用 14nm 制程的处理器。





《经济日报》指出，苹果新一代 MacBook 笔记本将会搭载英特尔 10nm 工艺的 Cannon Lake 处理器，不过因为英特尔迟迟没有宣布 10nm 工艺量产，只是一再进行制程上的拖延，于是苹果不得不重新采用 14nm++ 的 Kaby Lake 处理器，这样子就造成了 13 英寸 MacBook 发布时间的延迟。

此外，新 MacBook 可能的延迟发布还影响着供应链的出货，相关材料商也透露，苹果 MacBook 系列新机受处理器制程转换升级不顺影响，恐进一步牵动供应链出货的积极性，这对于双方来说都不是一件好事。

如果苹果日后发布了新一代的 13 英寸 MacBook，估计现有的 12 英寸产品将会被取代。

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