iOS《尼山萨满》让你看到腾讯做游戏的良心

能看到这样一款文化类游戏诞生，至少就看到了希望。

和此前《三竹里》一样，《尼山萨满》也是腾讯低调上线的一款实验性质的游戏。它永远没有广告词一大串的热门联网手游吸引人，甚至需要半个小时就能全部通关。



然而在我们一面吐槽国内游戏除了山寨就是跟风的时候，能看到这样一款文化类游戏诞生，至少就看到了希望。







4 月 24 日腾讯在 UP 新文创大会上宣布将致力于功能游戏的开发和发行，当时确定发布的功能游戏共有五大类，分别是传统文化、前沿探索、理工锻炼、科学普及以及亲子互动类。其中既有自主研发的作品，也有代理发行的来自国内外开发团队的优秀功能游戏。其中传统文化的代表游戏就是《尼山萨满》。



7 月 19 日，《尼山萨满》上架 iOS，一周时间里收到众多好评。游戏改编自《尼山萨满传》，玩家需要扮演尼山萨满，通过敲击手中的萨满神鼓穿行诸界、降服妖灵，经历一段奇幻的冒险旅程。《尼山萨满传》是中国北方少数民族传承千年的传说，讲述的是一位名叫尼山的女萨满为无辜孩童找回灵魂的故事。



剪纸画风，皮影动画，浓郁大胆的着色，宗教图腾，冥河鬼门关，刻在石碑上的壁画……这么一个只有五关的功能性音乐小游戏，轻轻地揭开了萨满文化的一角。32 部参考文献，独特的中国剪纸风格美术，神秘的原创少数民族萨满音乐，文化底蕴丰富的图鉴收集系统，带你领略中国北方少数民族文化的独特魅力。









游戏由六名毕业生历时五个月制作，既是一款轻度叙事节奏类游戏，也是一款具有传承和保护少数民族文化意义的功能游戏。游戏无需付费购买，没有广告也没有内购。



也许你并不能听懂里面的语言，也不太了解这个故事。但当鼓声响起，伴随着人声和乐曲，游戏在那一刻给人的冲击和震撼非常强烈。诚然，《尼山萨满》在游戏性方面还有所欠缺。游戏流程过短，章内容基本 30 分钟内就能通关。游戏内容比较单一，和其他成熟的音乐游戏比起来，它显得更为稚嫩。



不过腾讯在功能游戏上下的这步棋却很好，其效果无论是产品自身还是腾讯的品牌口碑都有积极影响。通过玩家的评价也能感受到，大家有兴趣的话可以亲自体验一下这款游戏。

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