苹果iPhone X Plus和新LCD iPhone机模泄露

每一年这个时间都有机模泄露，照常的话新iPhone可能就是这个样子了。

7 月 29 日，手机圈内比较知名的爆料者 Ben Geskin，通过 Twitter 爆料了两款据称是苹果 2018 年新一代 iPhone 的机器模型，包括 6.5 英寸 iPhone X Plus 和 6.1 英寸LCD iPhone。





过去几年时间里，每一代新 iPhone 发布之前几乎都有来自工厂的机模泄露，这似乎成为了传统，而且一般机模的出现总会比 9 月正式发布的时间提前两三个月。另外，机模通常泄露自我们中国的供应链，基本都是基于某些原理图设计出来的，部分配件厂商据此设计新品。目前来看，这两款机模都比较符合我大家已知的细节。根据之前传闻我们已经知道，苹果今年预计将推出两款旗舰级 OLED iphone，尺寸分别为 5.8 英寸和 6.5 英寸。泄露的机模照片中，iPhone X Plus 机型与现款 iPhone X 具有相同的设计语言，例如同样垂直方向设计的双镜头后置摄像头。之前一些未经证实的报告称，6.5 英寸的 iPhone 可能将采用三镜头后置摄像头，但这实际上已经是针对 2019 年款 iPhone 的传闻了，今年上三摄的可能性很小，不出意外应该应该与机模一样。

另一款 6.1 英寸的 LCD iPhone，作为一款比 OLED iPhone 机型稍微低端的设备，从机模来看确也拥有 iPhone X 的一些特色，尤其是 3D 人脸识别功能面容 ID，但屏幕的边框也稍微更宽一些。关键是，苹果为了降低成本，多个方面都做出了让步，或者说有所缩水，例如最明显的就是仅配单镜头的后置摄像头。据称，6.1 英寸的 iPhone 成本控制很严格，因为苹果还打算砍掉 3D Touch 压敏触控功能，同时机身边框从不锈钢材质换成铝合金。但为了更畅销，苹果也为其增加了一些卖点，首先是多彩配色，包括红色、蓝色、橙色、灰色和白色等，再者可能针对中国市场还有双卡双待功能，双卡实现方式与 Apple Watch 相似。有分析师认为，6.1 英寸 LCD iPhone 的价格在 600 至 700 美元之间， 也有分析师认为价格为更高的 700 美元至 800 美元之间，定价方式类似于 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。而 iPhone X Plus，预计报价 999 美元，与现款 iPhone X 同价，而新一代 5.8 英寸 iPhone X 则降至 899 美元。

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