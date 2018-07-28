Apple Store应用小幅改进 已支持语音搜索

2018-07-28 13:02:19
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苹果希望 Apple Store 应用的细节改进，吸引更多用户通过 iPhone、iPad 等设备来了解和购买产品。



苹果在 iOS 上推出的电商应用 Apple Store 日前更新至 v5.1，重点更新了搜索界面和搜索功能。

iOS 版 Apple Store v5.1 不仅重新设计了搜索版块，更像 App Store 和 iTunes Store，还支持语音搜索，用户只需点击搜索栏右侧的麦克风图标即可进行语音搜索，可以省去手动输入部分。

而且在搜索结果下方，苹果方面还新增了许多默认搜索建议选项，比如搜索“附近的商店”、“本设备兼容的保护套”、“iPhone 更新信息”、“订单状态”等。



另外，此次更新还修复了访问功能、稳定性和视频下载等 bug，视频也还可以在 tvOS 上的收藏和平台供查看。

今年 3 月份，苹果对 iOS 上的 Apple Store 进行了大规模更新，首先在探索页面追加了一个“个人收藏”栏目，如果你此前收藏过某个苹果产品或者配件，在这里就可以直接浏览，并且还能查看是否有货。

更新后的界面重点突出了的“今日苹果”计划，其中 Spotlight Feed 展示了即将到来的顶尖活动等等。每日更新关于 iPhone 摄影、音乐创作以及苹果设备如何使用的课程，还将提供附近苹果零售店举行的现场课程、讲座、音乐会信息，以方便感兴趣的用户前去报名参加。

选购产品的页面也会变得更人性化，各个订单信息更详细，现在你已经可以在 App 可以查看发票、编辑送货详情和镌刻赠言，或取消订单中的单件商品。



苹果希望 Apple Store 应用的细节改进，吸引更多用户通过 iPhone、iPad 等设备来了解和购买产品。另外，Apple Store 也经常会推出特殊的 App 限免活动，大家可以关注一下。

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