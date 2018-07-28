6.1英寸iPhone将配备Full Active LCD显示屏

通过这一技术，苹果可以在 6.1 英寸 iPhone 上实现最低 0.5mm 的超窄边框。

我们早就知道苹果计划在今年推出一款价格适中的 6.1 英寸 LCD iPhone，而今天的一份报告显示，这款设备将采用 JDI 公司 Full Active LCD 显示屏。





根据日媒 Macotakara 的一份报告显示，6.1 英寸的 iPhone 将使用日本厂商 JDI 的Full Active 显示屏。通过这款显示屏，苹果可以实现最低 0.5mm 的超窄边框。作为对比，iPhone X 的边框为 1mm。

今天的报告显示，6.1 英寸的 iPhone 四个方向的边框都很窄，但是没有提供具体的数据。在此之前，不少报道和渲染图都表明 6.1 英寸 LCD iPhone 的边框会比 OLED 机型的边框更大，而现在的情况似乎跟过去的报道相矛盾。

这并不是我们第一次听说 iPhone 会采用 Full Active 技术。《华尔街日报》去年的一篇报道显示，苹果正在和 JDI 合作开发这类技术，但是并不清楚这项技术何时能应用到 iPhone 上。

此外，Macotakara 的报告还显示，苹果公司正面临 6.1 英寸 iPhone 的生产问题。据说这款手机的大规模量产已经在本月启动，但是产品良率远远低于苹果的预期。因此，Macotakara 表示，苹果将被迫将 6.1 英寸 LCD 机型的上市时间推迟到 11 月。

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