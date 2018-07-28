6.1英寸iPhone将配备Full Active LCD显示屏
2018-07-28 12:24:55
陈知心
威锋网
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通过这一技术，苹果可以在 6.1 英寸 iPhone 上实现最低 0.5mm 的超窄边框。
我们早就知道苹果计划在今年推出一款价格适中的 6.1 英寸 LCD iPhone，而今天的一份报告显示，这款设备将采用 JDI 公司 Full Active LCD 显示屏。
根据日媒 Macotakara 的一份报告显示，6.1 英寸的 iPhone 将使用日本厂商 JDI 的Full Active 显示屏。通过这款显示屏，苹果可以实现最低 0.5mm 的超窄边框。作为对比，iPhone X 的边框为 1mm。
今天的报告显示，6.1 英寸的 iPhone 四个方向的边框都很窄，但是没有提供具体的数据。在此之前，不少报道和渲染图都表明 6.1 英寸 LCD iPhone 的边框会比 OLED 机型的边框更大，而现在的情况似乎跟过去的报道相矛盾。
这并不是我们第一次听说 iPhone 会采用 Full Active 技术。《华尔街日报》去年的一篇报道显示，苹果正在和 JDI 合作开发这类技术，但是并不清楚这项技术何时能应用到 iPhone 上。
此外，Macotakara 的报告还显示，苹果公司正面临 6.1 英寸 iPhone 的生产问题。据说这款手机的大规模量产已经在本月启动，但是产品良率远远低于苹果的预期。因此，Macotakara 表示，苹果将被迫将 6.1 英寸 LCD 机型的上市时间推迟到 11 月。
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