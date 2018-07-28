很遗憾 今年的iPad Pro没有3.5mm耳机插孔

新款 iPad Pro 机身更小，将支持 Face ID，并移除 3.5mm 耳机插孔。

本周早些时候，威锋网收集了目前所知道的有关今年晚些时候将推出的新款 iPad Pro 机型的所有信息。现在，日媒 Macotakara 介绍了更多关于这款设备的细节，包括它不会有 3.5mm 耳机插孔。





首先，这份报告提供了 2018 年 iPad Pro 尺寸的更多细节。10.5 英寸机型的机身尺寸据说是 247.5mm x 178.7mm x 6mm，而现有机型的尺寸是 250.6mm x 174.1mm x 6.1mm，这意味着新机型整体会更小一些。

与此同时，报告称 12.9 英寸 iPad Pro 的尺寸为 280mm x 215mm x 6.4mm，作为比较，现有机型的尺寸为 305.7mm x 220.6mm x 6.9 mm。看起来，苹果似乎更专注于减少 12.9 英寸机型的机身，将同样大小的显示屏幕安装在一个较小的机身上。

该报告还解释说，苹果可能在今年的 iPad Pro 上放弃 3.5mm 耳机插孔，苹果在推出 iPhone 7 的时候已经这么做过。根据今天的报道，虽然苹果公司推出了一款 3.5mm 耳机适配器，以减轻 iPhone 用户的压力，但 iPad Pro 用户可能不会得到同样的待遇。

今天的报告证实了今年的 iPad Pro 机型将采用 Face ID，但它指出，新机并不会像之前的报告所指出的那样支持横向面部识别。对于 iPad Pro 来说，这是一个有趣的问题。不过，Macotakara 指出，苹果公司计划把今年新款 iPad Pro 的 Smart Connector 移至背后靠近 Lightning 接口的地方。

这究竟意味着什么尚不清楚，但报告解释说，新款 iPad Pro 的 Smart Keyboard 可能会被改成垂直规格。这似乎是在暗示 iPad Pro 会垂直对接到 Smart Keyboard 上，但目前还不清楚这将如何工作。

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