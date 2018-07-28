Apple Watch今年可能会有这些改进 期待吗？

对一些人来说，9 月份发布会的主角可能是 Apple Watch Series 4。

就像我们之前提到的，今年苹果真的很忙。即使有了新的 iPhone、iPad 和 Mac 电脑，但是对一些人来说，9 月份发布会的主角可能是 Apple Watch Series 4。跟其他几款即将发布的新品一样，我们今天也对到目前为止所有的 Apple Watch Series 4 传闻进行一次汇总，一起来看看吧。





设计

今年的 Apple Watch 将实现这一产品线自 2015 年推出以来的首次重大设计变革。据知名的苹果分析师郭明錤说，苹果计划减少 Apple Watch 的边框尺寸，使其拥有更大的显示屏，屏幕到边缘的过渡也更加流畅。

郭明錤在 3 月份的一份报告中解释说，新款 Apple Watch 的显示屏将比目前的 Apple Watch Series 大 15%。最近，他声称 Apple Watch Series 4 将分别为 38mm 和 42mm 型号配备 1.57 英寸和 1.78 英寸的显示屏，但是机身整体尺寸不会改动。

作为比较，Apple Watch Series 3 分别为 38mm 和 42mm 型号配备了 1.5 英寸和 1.65 英寸的显示屏。考虑到 Apple Watch 的机身本来就很小，因此增加屏幕尺寸是一个相当大的升级。

正如我们在本月早些时候所指出的，如果苹果真的采用缩小边框以增加显示屏幕尺寸的做法，就有必要在手表边缘上使用类似 iPhone X 的设计。

由于 Apple Watch 现在的显示屏很小，小小的改变就能显著提高设备的可用性。照片可以显示更多的细节，表盘可以显示更大的数字，也可以同时显示更多的文字，这意味着数码表冠的滚动会减少，延长设备的使用寿命。

不过，除了屏幕尺寸的增加，苹果可能不会对 Apple Watch 做出任何设计上的改变，比如新的外观或更薄的机身。然而，屏幕尺寸的增加对许多人来说将是一个非常值得注意的变化。

固体按键

与苹果在 iPhone 7 的 Home 键上所做的改动类似，今年的 Apple Watch 可能采用新的固态按键。上个月，Fast Company 的一份报告详细介绍了苹果公司将抛弃当前的物理数码表冠和侧边按键，改为使用由 Taptic Engine 驱动的固体按键。

基本上，Apple Watch 的侧边按钮将不再是真正的按键。但是，当你按下它的时候，它给你的感觉仍然像一个真正的按键，只是触觉反馈将由 Taptic Engine 提供。与此同时，据说数码表冠仍然会提供物理滚动，但是按压方面的感觉同样会通过 Taptic Engine 模拟。

对于 Apple Watch Series 4 来说，这一变化将会带来一些特性上的升级。首先，由于按键和 Apple Watch 本身之间没有物理间隙，因此苹果智能手表的机身防水技术将有望进一步改进。此外，正如 Fast Company 当时解释的那样，固态按键也比传统按键占用更少的空间，为更大的电池提供了内部空间。

总而言之，虽然这听起来可能不是什么大变化，但 Apple Watch Series 4 的 Taptic Engine 按键应该会给用户带来一些显著的改进。

健康功能

众所周知，苹果公司在 Apple Watch 上对健康和锻炼给予了高度关注。这家科技巨头在 watchOS 5 中加入了对这些方面的进一步改进，如运动竞赛、锻炼的自动检测等。

从硬件升级的角度来看，郭明錤本月表示，Apple Watch Series 4 将包括改进的心率监测。目前还不清楚这到底意味着什么，因为 Apple Watch 目前已经被认为是智能手表中最精确的心率监测设备。

然而，在其他健康领域，苹果正被 Fitbit 等公司赶超。Fitbit 支持睡眠跟踪和睡眠呼吸暂停检测，而 Apple Watch 还无法实现。我们非常希望看到苹果专注于这些领域，但目前我们对其计划知之甚少。

性能

得益于新款的双核 S3 处理器，Apple Watch Series 3 在速度和性能上取得了显著进步，但仍有进一步改进的空间。

目前还不清楚 Apple Watch Series 4 将采用什么处理器，但如果苹果继续沿用之前的处理器命名方式的话，新款 Apple Watch 搭载的处理器应该会命名为 S4。不过，新款处理器将带来哪些改进尚不清楚。

除了处理器之外，还有不少用户期待苹果会在 Apple Watch Series 4 上进一步延长设备的续航时间。不过到目前为止，我们并没有获得这方面的确切消息。

价格

新款 Apple Watch 的定价策略几乎肯定会保持不变。Apple Watch Series 3 的 GPS 机型起售价为 329 美元，如果升级到蜂窝机型，价格会涨到399美元。目前没有迹象表明苹果会在今年改变 Apple Watch 的定价，不过如果能看到蜂窝机型的价格降至 329 美元无疑是件好事。

发售

Apple Watch Series 4 可能会在 9 月份与苹果新推出的 iPhone 系列一同发布。从过去几年的情况来看，前三款 Apple Watch 都是在苹果 9 月份的新品发布会上发布的。至于何时上市，我们预计苹果也将在 9 月份将新款 Apple Watch 推入市场。

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