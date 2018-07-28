Apple Mac Touch概念: iMac变成一块大平板

很显然，这款 Apple Mac Touch 是微软 Surface Studio 的竞争对手。

随着 9 月份的临近，果粉们对新款 iPhone 和 iPad Pro 越来越期待。但是设计师 Antonio De Rosa 将注意力放在了 Mac 上，并且打造了一款名为 Apple Mac Touch 的概念一体机。总的来说，他有一些很好的想法，如下所示。





很显然，这款 Apple Mac Touch 是微软 Surface Studio 的竞争对手，它搭配有一个圆形的配件，是一个特殊的编辑工具。这款概念产品使用的是铝制外壳，27 英寸显示屏幕由一个钛金属机械臂支撑。关键是，这个机械臂是一种多功能的装置，可以弯曲和旋转。

Apple Mac Touch 是一款可调节触摸屏的可旋转 Mac。除此之外，这款产品还搭配有一款名为“苹果触控板”(Apple Touchboard)的新一代键盘，既具有无线功能，又不带任何按键。Touchboard 可以是键盘、辅助屏幕，甚至还支持 Touch ID 认证。

设计师 Antonio De Rosa 还设想了一个“苹果触控鼠标”(Apple Touchmouse)，它能让你以新的方式控制设备，此外，这款产品还配有“苹果触控笔”(Apple Touchpen)，支持新的手势和触摸输入。

所有的配件都可以通过充电板无线充电。连接性方面，Apple Mac Touch 拥有多个接口，包括 SD 卡插槽、3 个 Thunderbolt 接口、3 个 USB 3.0 接口和音频 I/O。

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