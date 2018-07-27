乔纳森将在《连线》周年庆典活动上发表演讲

乔纳森近来已经很少出现在公众的视野了。

近日《连线》杂志公布了参加其 25 周年庆典的演讲者名单，其中我们发现苹果首席设计总监乔纳森·伊夫的名字也名列其中。届时乔纳森将会出席庆典活动并进行发言，活动日期为 10 月 12 日-15 日，地点位于加州旧金山。





乔纳森近来已经很少出现在公众的视野了，因此《连线》的活动是一个难得的机会，届时乔纳森将会在 15 日出席活动。除了乔纳森之外，这个峰会还有很多知名演讲者参加，包括微软首席执行官 Satya Nadella，谷歌首席执行官 Sundar Pichai，23andMe 首席执行官 Anne Wojcicki，Instagram 首席执行官 Kevin Systrom，Salesforce 首席执行官 Marc Benioff，YouTube 首席执行官 Susan Wojcicki 等等。

虽然尚不清楚乔纳森的演讲内容，不过该杂志的主编透露庆典活动的主要目的是回望以往改变世界的那些里程碑事件并展望未来。

据悉，本次活动的门票还真不算便宜，单参加乔纳森那场演讲的门票售价就高达 993 美元，参加完整的庆典则需要购买售价为 1125 美元的门票。

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