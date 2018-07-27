未来的MacBook和iPhone可以无线共享电源

苹果希望解决 iPhone 在用户移动过程中电池耗尽的问题。

苹果公司提出了一种可能的解决方案，通过利用无线充电技术，将电池电量从一个移动设备转移到另一个移动设备上，来解决 iPhone 在用户移动过程中电池耗尽的问题。





今天公布的一项名为“电子设备之间的感应充电”的苹果专利申请描述了两种设备(如平板电脑和智能手机)的充电方式。例如，一台耗尽了电量的 iPhone 可以通过仍有剩余电量的 iPad 充电。

从理论上来说，这将为那些 iPhone 电量不够用的用户提供帮助。如果刚好这部分用户身边还有其他暂时不需要使用的设备，则意味着他们不需要再考虑 iPhone 充电的问题。用户不用再随身携带充电器和充电线缆，也不用到处寻找插座。

这个专利主要集中在用于无线充电的感应线圈的使用上。苹果公司并没有像目前的无线充电系统那样仅仅考虑给设备充电，而是提出同样的感应线圈可以用来传输电能和接收电能。

专利申请提供的图片显示，iPhone 可以被放置在 iPad 显示屏的中央进行充电，而 iPhone 的后充电线圈则面向 iPad 的屏幕。在某些情况下，用户还可以使用对准磁铁使设备处于最佳的充电位置。

与此同时，苹果还通过一些图像设想了在笔记本电脑中使用这种感应充电线圈的可能性。从图片上来看，苹果已经考虑了充电线圈在 MacBook 的触控板和每一面的位置。在更大的设备上增加多个线圈可以让它为多个更小的移动设备充电，这对于任何想同时给 iPhone 和 Apple Watch 充电的人来说都是非常有用的。

这份专利文件还提出，这样的传输系统也可以通过一个插座对多个设备进行充电。通过堆叠设备，用户只需要将主设备连接到充电器即可，因为这个主设备可以将电源传输给其他的设备。

到目前为止，苹果的一些产品确实采用了无线充电，包括 iPhone 8、iPhone X 和 Apple Watch。尽管无线充电和电量分享已经出现在专利设计的图纸上，但 iPad 和 MacBook 系列目前并没有提供任何无线充电功能。

如果苹果要在其产品中添加这样的功能，需要多个线圈，并且对线圈进行相应的设置，以便能够在接收和传输状态之间切换，这意味着苹果需要对硬件设计做出改动。

不过需要提到的是，美国专利商标局公布的任何专利都不能保证它们所描述的概念适用于消费者设备。一直以来，苹果公司经常会申请大量的专利，但是从目前的情况来看，其中大部分都没有应用在当前的苹果产品中。

这项“电子设备之间的感应充电”专利申请于今年 3 月 19 日提交，是 2015 年 6 月的一项类似专利申请的延续。

事实上，这项让设备共享电量的专利并不是苹果公司在无线充电方面唯一的专利申请。2015 年 10 月，苹果申请了一项使用双线圈感应充电系统的专利，其中使用的是用于音频和振动反馈元件的线圈，而 2017 年 4 月的另一项专利则在探索使用 Wi-Fi 路由器进行无线充电的可能性。

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