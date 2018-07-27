iPhone已成稳定业务 Q3出货量将达4160万

iPhone 正在成为一项稳定的业务，它表现得更像软件而非硬件。

根据之前的报道，苹果公司将于 7 月 31 日发布 2018 财年第三季度的财报。一位分析师表示，在即将到来的财报电话会议上，苹果可能会宣布 6 月当季 iPhone 出货量为 4160 万台。





Loup Ventures 的苹果分析师 Gene Munster 表示，这一数字将略低于华尔街一致认为的 4200 万台，但“基本一致”。这个数字将代表着同比增长 3%。

Gene Munster 表示，iPhone“正在成为一项稳定的业务，它表现得更像软件而非硬件”。具体来说，这指的是，由于数亿的用户基础、持续的更换周期以及据信超过 90% 的保留率，该产品将在未来几年出现缓慢但可预测的增长。

与此同时，服务业收入预计在 6 月当季将增长 19%，比华尔街共识高出一个百分点。苹果传统上依赖于硬件，但 Apple Music、iCloud 和 App Store 等服务让公司有机会获得更高的营收。

另外，这位苹果分析师还预计，投资者将获得 250 亿美元的资本回报。长期来看，iPhone 的出货量将在 2019 财年增长 3%。原创视频、增强现实可穿戴设备、医疗技术和自动驾驶汽车可能会在未来几年提振苹果的股价。

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