上季Apple Watch出货350万 LTE版畅销亚洲

数据显示，上一季度Apple Watch出货350万，亚洲增长速度最快。

7 月 27 日，市场调研机构公 Canalys 刚刚发布了最新的全球智能手表追踪报告。根据报告显示，2018 年第二季度，苹果 Apple Watch 在全球的出货量达到了 350 万块。其中，集成 LTE 功能的 Apple Watch Series 3 在当季是亚洲销量最好的智能手表。





Canalys 的数据显示，2018 年第二季度全球智能手表出货量达到 1000 万块，苹果在全球智能手机出货量市场份额中仍占很大比例，Apple Watch 的出货量达到了 350 万块，相较去年同期的出货量增加了约 30%。尽管 Apple Watch 的出货量有所增长，但 Canalys 机构认为，苹果 Apple Watch 的市场份额实际上环比处于下降趋势，从 2018 年第一季度 43%（380万块）降至 34%。分析认为，Fitbit 和 Garmin 智能手表的“优异表现”推动了出货量的增长，而这两者的增长速度超过了 Apple Watch 本身的增长速度，所以导致 Apple Watch 占比明显下降。Canalys 另一分析师 Vincent Thielke 则表示，“苹果 Apple Watch 面临来自竞争对手的威胁越来越大，因为不少竞争对手每季度的出货量已开始突破百万大关。这些智能手表厂商正尝试通过先进的心率检测指标、智能辅导和地图来区分产品，因此与一年前相比，消费者现在有了更广泛的选择。外界传言，三星和谷歌很快将分别推出 Galaxy 和 Pixel手表，在三星和谷歌智能手表的进一步竞争中，苹果需要研究如何在美国等市场推动用户更新换代，毕竟在美国苹果对现有的 iPhone 基数已开始趋于平稳。”

不过，苹果 Apple Watch 在亚洲市场除了中国之外的出货量都有相当大的增长，第二季度销量超过 25 万块。其中 Apple Watch Series 3 的 LTE 版本也是该季度亚洲市场上最畅销的手表，约占出货量的 60%。Canalys 高级分析师 Jason Law 表示:“苹果就国际扩张决定与运营商进行合作，很快就在亚太地区收获了回报。”他指出，Apple Watch Series 3 推出之后，苹果与澳大利亚、日本和新加坡的运营商建立了合作关系。而在上个季度，苹果又与泰国、印度和韩国的运营商达成合作协议。Jason Law 称，亚太市场的运营商愿意销售除了智能手机以外的联网设备，目的是从数据流量服务中谋求额外的营收。该分析师补充称，“在这些国家的名单上印度的增加令人惊讶。”在 Canalys 的跟踪报告之前，本月出 IDC 也发布了一份结果类似的报告，声称苹果 Apple Watch 当季出货量同比增长 13.5%，达到至 400 万块。总之，Canalys、IDC 和其他调研机构的出货量统计不可能与苹果内部的实际统计结果相同，因为这些机构都是通过第三方获取数据来源，比如通过运营商和其他实体销售渠道。而苹果从未公布关于 Apple Watch 销量数据，这使得第三方机构的统计数据很难保证哪一个比较准确。根据之前报道，预计今年秋季苹果将推出一款经过重新设计的 Apple Watch，屏幕更大，电池续航时间更好，健康功能也得到了改善。目前关于新一代 Apple Watch 的传言还很少，只是听说它在设计上很可能与现款形状保持相似。

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