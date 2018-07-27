三星广告嘲笑iPhone X刘海屏、无SD卡槽等

三星发了3则新广告，嘲笑iPhone X刘海屏，黑无SD卡槽，吐槽不能同屏多任务。

7 月 26 日，今天凌晨，三星在其官方 YouTube 账号上发布了三则“Ingenius”系列新广告片。这三个广告视频与之前同系列的广告片一样，继续以调侃苹果天才吧 的形式嘲笑苹果 iPhone X，基本都是找 iPhone X 的短处，然后反过来强调三星 Galaxy S9 的优势，明显有“强行黑”及“捧一踩一”的倾向。





首先第一则广告片《notch》（ 点此跳转 YouTube）中，三星取笑苹果 iPhone X 的大“刘海”屏设计。买家认为，iPhone X 的凹槽的设计影响到了自己看电影的体验，即便电影全屏了却仍被“刘海”挡住一部分。而饰演苹果店员的小哥表现出很无奈，称“刘海”确实挡住了部分电影内容，并强颜欢笑的表示“没有挡住很多呀”，然后便无言以对了。

当买家承认 iPhone X“刘海”很重要但要太长时间去适应时，镜头转到了全部剪了“刘海”发型的一家三口，嘲笑果粉是真爱，不仅适应还要跟随。无论如何，虽然三星 Galaxy S8 没有“刘海”，但有额头和下巴，也并没有做到真全面屏。第二则广告片《储存》（ 点此跳转 YouTube）中，一位妹子问苹果员工 iPhone X 的 microSD 卡插槽在哪，她说“太尴尬了，我找不到 microSD 卡插槽”。演员小哥继续演无辜表情，称“是的，因为它真没有，存到云上吧”。妹子不爽地说，“Galaxy S9 就有一个插槽，如果当我要更多储存容量时，我要怎么办呢？我可不想把自己的东西储在云端。”看完广告后，不得不说 iPhone 没有 SD 卡插槽这件事情已经十年了，所以……

第三则广告片《多任务》（ 点此跳转 YouTube）中，一位买家问苹果店员，怎么在 iPhone 上启用多任务，演员小哥继续无奈摸头，以转移话题的方式回答，介绍 iPhone 可以从 App Store 下载 app 之类的。买家立即打断，告诉小哥自己姐姐的 Galaxy S9 可以同一屏幕打开两个 app。小哥无言以对，转而称赞妹子的指甲做得不错，但最终还是承认 iPhone X 无法同屏多任务。说实话，iOS 确实可以多任务，只不过苹果开放在屏幕更大的 iPad 上而已。

从上周开始，三星不断发布“Ingenius”系列新广告片嘲笑苹果，均是以“踩一捧一”的方式，例如强调 Galaxy S9 的 LTE 下载速度更快，嘲笑 iPhone 没有耳机插孔，没有标配快充充电器，以及 DxOMark 相机评分低于 Galaxy S9 等等。确实，三星针对苹果 iPhone 的广告几乎招招致命，但有意思的是，过去三星曾嘲笑 iPhone 无法换电池，而现在 Galaxy S9 也无法直接换电池了。目前还不清楚三星“Ingenius”系列新广告片还要发布多少部来嘲笑苹果，可能三星 Galaxy S9 “有”而 iPhone X “无”的，三星都要拍一个广告片进行嘲笑。你对三星强行蹭苹果 iPhone 以宣传自家旗舰的做法怎么看呢？

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