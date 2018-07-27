苹果T2芯片或导致新MBP和iMac Pro崩溃死机

iMac Pro和2018款MacBook Pro都中招，每周或每天崩溃死机一次或两次。

过去一直有一些 iMac Pro 和 2018 年款 MacBook Pro 用户在网上反馈 macOS 可能长期存在某些内核问题，而这些问题导致自己的设备莫名崩溃，只能重启，或者某些情况下自动重启。现在有初步调查表明，苹果的 T 系列芯片 Apple T2 有可能是罪魁祸首，但在苹果官方确认之前，还无法确定是硬件还是软件导致的问题。





本周三，外媒 DigitalTrends 经过深入了解发文称，iMac Pro 和 2018 年款 MacBook Pro 莫名崩溃的问题应该归因于 T2 芯片，因为 2018 年新款 MacBook Pro 遇到的崩溃问题，与之前一直出现在 iMac Pro 上的相似，据此不难推断出应该是新增的硬件而导致。当然了，得出这个判断，还要加上错误信息中最常提到的 Bridge OS 特征，才能更确定是 T2 芯片所致。因为而 Bridge OS 是 T2 芯片使用的嵌入式操作系统，苹果使用它来执行某些特定的任务，而不是英特尔处理器来处理这些任务。虽然出现此内核问题的原因尚不清楚，毕竟每一个用户碰到的症状已经硬件设置各有不同，但苹果似乎早就意识到了这个问题，并从 2018 年初开始研究及着手解决。因为有一些用户注意到，系统的内核版本已经从 17.3.0 升级到了 17.4.0，因此发生崩溃的情况减少了，从每天都发生的频率减少到了每周发生一次或两次。根据苹果介绍我们知道，Apple T2 芯片是第二代定制化 Mac 芯片。通过对其他 Mac 系统中的几款控制器进行重新设计与整合，例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器，从而为 Mac 带来了多项新功能。比如，T2 图像信号处理器能与 FaceTime 高清摄像头协作，进一步提升色调映射和曝光控制，还能基于面部识别技术进行自动曝光并自动调节白平衡，以及基于音频控制器带来“嘿 Siri”。

除此之外，T2 芯片包含安全隔区协处理器，主要服务于加密存储和安全启动功能，能让 Mac 更安全，其安全启动功能确保底层软件不会被篡改，而且只有经苹果信任的操作系统软件才能在开机时启动。苹果称，T2 芯片采用专用的 AES 硬件为你存储在固态硬盘上的数据加密，这既不会影响固态硬盘的性能，还能英特尔处理器专心处理运算任务。据一些报道了解，其实苹果已经重新更新过 T2 芯片的硬件，但这个问题似乎仍然存在，即使是在新的 2018 年款 MacBook Pro 笔记本电脑上，也有少数用户使用过程中发现仍存在某种软件冲突问题。翻看很多解决办法的帖子，有的用户联系了苹果技术支持人员，而苹果建议用户抹除并重新安装 macOS，禁用 FileVault 文件保险箱，禁用 Power Nap。对于不愿意执行这些操作用户，也有帖子建议减少使用外设,不使用 Thunderbolt 转接适配器，禁用安全启动，关闭电源管理选项，删除第三方内核扩展，避免开机长时间闲置，不使用 Apple Watch 解锁等等。

论坛里有锋友买新 MacBook Pro 2018 的确碰到了突然崩溃死机的情况，例如 上图这位 。不过，另有锋友开贴提供了一些解决新 MacBook Pro 使用异常的方法，包括最新重置苹果 T2 芯片方法，重置 Mac 电脑的 SMC 的方法，还有重置 NVRAM 的步骤也少不了，具体可以 点此进入 帖子了解。开贴的锋友表示，经过这些步骤之后，起码不异常发热了。

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