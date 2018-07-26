苹果为中国全民健身日推出AW专属徽章

届时有空闲的时间而又想锻炼身体的话，不妨来挑战一下苹果为中国用户准备的专属徽章吧。

Apple Watch 显然已经成为了苹果用户锻炼身体的一大利器，而挑战“健身记录”应用里面的成就来获得徽章更是能让健身锻炼的用户获得不少成就感。虽然苹果偶尔也会根据节日推出新的挑战来让用户获得持续的“征服”感，不过一直以来苹果似乎都没有为中国用户推出专属的挑战。





现在等待的日子已经结束了，苹果近日宣布将会为中国用户推出专属的挑战活动-全民健身日（8 月 8 日），苹果表示：“8 月 8 日是非常适合锻炼的日子，在全民健身日当天记录下 30 分钟或以上的锻炼活动就可以赢得这枚徽章。”

全民健身日具体时间为每年的 8 月 8 日，即是为了纪念北京成功举办奥运会，也是为了倡导人民群众更广泛地参加体育健身运动。如果你届时有空闲的时间而又想锻炼身体的话，不妨来挑战一下苹果为中国用户准备的专属徽章吧。

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