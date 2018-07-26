iPhone还能更耐摔？三星抗摔OLED屏获验证

摔不坏的屏幕不仅是手机用户的梦想，也是硬件制造商们追求的目标。





三星在近日宣布自研的 OLED 显示面板已经通过了美国保险商实验室（Underwriters Laboratories/UL）认证，这款 OLED 被称为为“坚不可摧”，据 UL 称，该面板通过了严格的军事标准耐久性测试，连续 26 次在地面 1.2 米处进行跌落测试后，伴随高温（71 度）和低温（-32 度）温度测试，依旧继续正常运行，正面、侧面和边缘都没有受损。



即使在随后高于美国军方标准的 1.8 米跌落测试中，三星这款 OLED 面板同样正常工作，没有任何损坏迹象。



三星表示，耐摔的关键在于设计，他们将坚固的强化塑料基板和覆盖层直接粘附在 OLED 柔性面板之上，取代了以往柔性屏上覆盖一层玻璃的做法，不仅不易破碎，而且可以变得更轻巧，透光性也更强。从技术改进来说，这可以推动真正防摔的手机屏幕广泛地出现。







接下来是三星及其屏幕客户实际使用该技术的问题了。三星未来将提供该面板用于手机、汽车、游戏机、平板电脑和移动军事设备，并暗示该产品已经准备用于消费产品。下个月发布的 Galaxy Note 9 会不会拥有超级抗摔屏幕这很难说，另外，三星目前仍是 iPhone X 唯一屏幕供应商，未来大部分 iPhone 旗舰型号也将继续采用他们家的 OLED 面板，用上超级抗摔屏的可能性较大，如果是那样的话，也许大家不用再担心屏幕摔坏的问题了。

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