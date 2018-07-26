乔布斯十年前的采访：App Store是一个惊喜

即便是在那个时候，App Store 的成功也让乔布斯感到惊讶。

2008 年 App Store 上线后，苹果首席执行官史蒂夫·乔布斯接受了《华尔街日报》的采访。为了庆祝 App Store 的 10 周年纪念日，《华尔街日报》今天公布了这次采访的录音和文字记录，乔布斯当时分享了他对 App Store 和苹果未来的看法。





这次采访发生在 2008 年 8 月，也就是 App Store 推出一个月后。即便是在那个时候，App Store 的成功也让乔布斯感到惊讶。乔布斯说，苹果没有料到 App Store 会“这么大”，移动行业从未见过这样的事情。

在 30 天内，用户下载的应用程序数量是世界上所有人在同一时期下载 iTunes 歌曲的 30%。乔布斯说，他甚至无法预测在某个特定的日期将会有多少新应用被上传。

在 App Store 的早期，外界批评苹果给应用程序的定价过高。但是乔布斯说：“这是一场竞争，谁知道该给什么东西定价？”根据乔布斯的说法，苹果也没有给开发者提供定价方面的建议。他说：“我们的意见并不比你的好，因为这太新了。”

当时，乔布斯仍在继续思考，随着人们采用 iPhone 和 iPod touch，苹果的应用商店未来将如何发展，他推测这将是一个价值 10 亿美元的市场。显然，苹果已经大大超越了这个成绩。截至 2018 年 7 月，开发者从 App Store 获得了超过 1000 亿美元的收入。

乔布斯说，他没有想到 App Store 会成为一个巨大的利润来源，苹果推出它是为了给 iPhone 增值。目前，苹果的服务类别相当于《财富》100 强公司的规模，很大程度上取决于 App Store 的实力。举个例子，在 2018 年第二季度，苹果的服务收入为 91.9 亿美元，App Store 创造了有史以来的收入记录。

尽管乔布斯对 App Store 的成功感到惊讶，但他宣称“未来的手机将被软件区分开来”，这一预言在很大程度上已经实现。如今，许多高端智能手机都有类似的功能和设计，iOS 和 Android 是人们在选择设备时考虑的主要因素之一。

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