高通：苹果2018年iPhone不带我们一起玩了

高通说苹果将会在新 iPhone 中使用竞争对手的芯片，很可能是指英特尔。

根据 CNBC 的报道，高通公司的 CFO George Davis 今天在第二季度财报电话会议上表示，苹果没有计划在下一代设备中使用高通的 LTE 芯片。他表示，苹果将会在 2018 年 iPhone 中使用竞争对手的芯片，很可能是指英特尔。





George Davis 说：“我们认为苹果打算在下一代 iPhone 中只使用竞争对手的调制解调器，，但我们将继续为苹果的旧款设备提供调制解调器。”

在过去几个月里，由于苹果和高通两家公司在法律上存在分歧，我们看到了不少有关苹果 LTE 芯片计划的消息。知名苹果分析师郭明錤今年 2 月表示，英特尔将成为 2018 年 iPhone LTE 调制解调器的供应商，而苹果则不再使用高通芯片。

郭明錤的报告在今年 4 月遭到质疑，当时 Fast Company 表示，英特尔将向苹果提供 2018 年 iPhone 所需 LTE 芯片的 70%，而高通将提供其余芯片，但该报告似乎不准确。

高通今天的声明也与《华尔街日报》在 10 月份的一篇报道一致，该报道称，苹果将在 2018 年的 iPhone 和 iPad 产品线中淘汰高通芯片，而使用的是英特尔的芯片，或许还有联发科的产品。

考虑到两家公司的法律纠纷，苹果决定不将高通芯片用于最新一批 iPhone 是可以理解的。苹果于 2017 年 1 月起诉高通，要求其赔偿 10 亿美元，指控高通对“与他们毫无关系的技术”收取不公平的专利使用费。当时，苹果及其供应商已经停止支付许可费。

尽管苹果坚称高通收取不公平的专利使用费，但高通声称其技术“是每一部 iPhone 的核心”。高通很快就提起反诉，称苹果侵犯了其多项专利。自那以来，两家公司都对对方提起了多起诉讼，高通也寻求在美国和中国禁止部分 iPhone 的进出口。

多年来，苹果一直在 iPhone 中使用高通芯片，但在法律纠纷解决之前，iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 可能是最后一款带有高通芯片的 iPhone。

有传言称，苹果正在为未来的 iPhone 开发自己设计的调制解调器芯片，但在自己的技术成熟之前，苹果设备可能会使用英特尔的产品。据说苹果今年的 iPhone 将使用英特尔的 XMM 7560 调制解调器，支持 GSM 和 CDMA 网络。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。