数据: iPhone 8 Plus是Q2最畅销的苹果手机
2018-07-26 09:29:00
陈知心
威锋网
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苹果在 2018 年之前发布的 iPhone 销量仍然保持强劲的势头。
市场分析机构 CIRP 今天发布了最新的研究报告，这份报告跟 Kantar 公司昨日发布的数据相呼应，表明了苹果在 2018 年之前发布的 iPhone 销量仍然保持强劲的势头。
CIRP 的研究发现，iPhone 8 Plus 是 2018 年第二季度在美国最畅销的 iPhone 机型，占总销量的 24%。与此同时，iPhone X 占 17%，iPhone 8 占 13%。
总而言之，2017 款 iPhone 占 iPhone 总销量的 54%，而剩下的 46% 被其他老款机型瓜分。与去年相比，当时最新款的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 占总销量的 80% 以上。
另外，在 iPad 市场上，2017 年至 2018 年的 9.7 英寸 iPad（售价为 329 美元）占总销量的 31%，而 iPad Pro 所占的比例则为 40%，这一比例相对平均。有趣的是，iPad mini 4 占据了 18% 的销售额，比去年同期增长了 7%。
昨天，来自 Kantar 的数据显示，在 2018 年第二季度，iPhone 在 10 款最畅销的智能手机中占了 8 个席位。根据之前的报道，苹果公司将于 7 月 31 日召开财报电话会议，届时我们将会获得更多 iPhone 销量方面的数据。
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