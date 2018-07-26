苹果iPhone在印度不好卖 份额仍然少得可怜

Q2出货量份额不足1%，但库克对等待印度有信心，认为将会是又一个中国。

多年来，苹果一直在关注印度的智能手机市场，并对该市场不断进行投资。根据近几年的报道不难发现，苹果对这个全球第二大人口大国十分关爱，多次为了适应当地复杂的零售分销监管规定而进行彻底改革。然而，至今苹果在印度市场依然没有突出的业绩表现。





去年 8 月份的时候，苹果掌门人库克曾表示，“我们正在对印度进行投资，因为我看到了印度市场与几年前的中国有很多相似之处。”事实上，苹果对印度的投资得到的回报目前仍远不如中国市场，至少几年下来 iPhone 的销量在当地依然无法跻身前五。本周二，市场调研机构 Counterpoint Research 发布了针对对印度智能手机市场的最新研究报告。报告显示，2018 年第二季度三星再度超越国产品牌小米，夺回印度第一智能手机厂商的榜首位置，在此之前小米大举进军印度，已连续两个季度排名第一。三星重回榜首主要依靠的是中端机 Galaxy J 系列升级版，将旗舰机的双摄像头和面部识别功能融入其中。总体而言，今年第二季度印度智能手机市场迎来了 21% 增长强劲，主要得益于新产品发布和给力的促销活动。从上面的帮当可以看出，除了三星之外，整个印度市场几乎被中国手机厂商横扫，而且仍在不断增长中。而整合其他品牌的“其他”这一栏数据，市场份额从 36% 降到了 18%。

需要注意的是，苹果 iPhone 在印度的市场份额就统计在“其他”这一类别当中。那苹果 iPhone 究竟占据多少市场份额呢？Counterpoint Research 在报告中指出，苹果 iPhone 本季度在印度的市场份额仅为 1% 不到，已经是有史以来的最低点。报告认为，苹果由于其分销策略发生了的改变，所以第二季度的业绩增长缓慢。此外，苹果在印度建设的 iPhone 组装工厂进度实在太慢，这就意味着苹果在当地销量 iPhone 依然只能依赖于进口。除了报告指出的原因之外，由于 iPhone 定位高端市场，本身就很难在印度获得足够的吸引力。因为根据世界银行的数据了解，印度是一个人均国内生产总值(GDP)不到 2000 美元的国家，而高端 iPhone 的价格根本无法适应当地市场消费水平。据了解，在印度 iPhone X 的起售价约为 1200 美元。不过，苹果已经做好了在印度打持久战的准备，说明可能还需要多年时间才能获得一定的市场份额，但这也比大起大落的市场份额有意义的多了。过去多年时间里，苹果针对中国市场的投资一直非常耐心的，而这一策略现在已经得到了丰厚的回报，所以苹果肯定也会对印度市场保持耐心。

考虑到中国经过了十多年的时间中产阶级才日益壮大，库克对印度市场仍充满信心。在上一财季的财报电话会议中，库克重申了他对印度市场的信心，并拿印度与中国的情况比较，他说：“我们正在印度进行投资。我看到了印度与几年前中国存在很多的相似之处，因此我非常看好印度，我们会继续继续加大对印度的投资。在印度，我们从头开始做起，自己打造了很多的东西。在一个国家采取什么样的发展策略，要取决于该国的实际情况，比如零售、电商和外国投资方面的发展状况。我们在扩大销售渠道，着眼于扩大我们的产品的销售网络。印度是一个巨大的市场，而且很明显，随着时间的推移，很多人会进入中产阶级，就像我们在其他国家看到的那样。 ”据此前消息了解，苹果除了 iPhone SE 在印度制造和销售之外，从今年 6 月中旬开始，iPhone 6s 系列也已经开始由纬创在班加罗尔的工厂开始批量生产，苹果希望 iPhone 通过此生产基地来扩大 “Made in India”的规模，未来五年增加两三倍产能，借此减免 iPhone 进口关税不断增长带来的影响。

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