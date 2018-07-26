为何新一代LCD iPhone可能推迟1个月上市

一直传新一代6.1英寸的LCD iPhone推迟上市，但这其中的原因是什么呢？

7 月 25 日，今日又有很多关于苹果新一代 6.1 英寸 LCD iPhone 将推迟上市的消息传出。主要是源于摩根士丹利(Morgan Stanley)发布了一份新的研究报告，其分析师凯蒂•休伯蒂(Katy Huberty)声称，今年直到 10 月份，苹果才能全面铺货新 6.1 英寸的 LCD iPhone 机型，主要是因为 LED 背光模组的问题导致量产时间比预期迟了 6 周。





现在问题是，老是听说 6.1 英寸的 LCD iPhone 推迟发货，这其中的原因究竟是什么呢？实际上，关于苹果新一代 LCD iPhone 将被推迟一个月发货的消息，我们可以追溯到两个月之前。当时日经(Nikkei)援引与供应链关系密切的消息人士称，今年 7 月起，苹果 iPhone 两大代工产富士康以及和硕就会开始组装新 OLED 机型的零部件，而 LCD 机型的零部件组装时间则要等到 8 月份，所以两款 OLED 机型从工厂出货的时间可能要比 LCD 机型稍微早一个月左右。当时日经还提供了各机型的量产计划详情，称 LCD 机型的面板由 JDI 和 LG Display 一同供货，届时富士康将负责 LCD 机型版 30% 的组装订单，而和硕有望获得 LCD 机型 60% 的订单。至于 LCD 机型推迟组装的原因，似乎却是因为要去掉一些已经成熟了几年的功能特性，如 3D Touch 压敏触控，也可能是因为苹果采用了新一代 LCD 全面屏量产遇到瓶颈。6 月底，许久未出山却曾经准确爆料过苹果产品的分析师郭明錤，再度发表了对苹果三款新一代 iPhone 的看法，其中就谈及了 LCD iPhone 量产和上市时间推迟的问题。郭明錤基本上同意日经报道中的说法，但他认为 LCD 机型量产时间可能更晚，可能要到 9 月份，但出货上市的情况并没有那么糟糕，甚至远好于预期。

当时郭明錤表示，6.1 英寸 LCD 屏幕的 iPhone 机型要到 9 月份才进入组装量产阶段，量产时间较晚，原因是开案较晚，但 9 月份仍会发售上。至于其他阻碍量产的问题，一是触摸屏功能的良率低的问题，但情况正在改善。二是将原深感摄像头集成到 LCD 屏幕上的设计瓶颈，导致生产难度较高，不过目前也得到了缓解。接着到了 7 月初，与电子元件供应链关系密切的台媒 DigiTimes，拿到了苹果新一代 6.1 英寸 LCD 版 iPhone 屏幕的更多情报，并道出了为何这款机型将会延迟组装生产。DigiTimes 称，这块 LCD 屏幕的 LED 背光模组将由日亚化学工业（Nichia）供应。关键是，苹果作为大客户提出了定制需求，所订购的是 0.3t LED 规格的模组。苹果定制的全新 0.3t 规格的 LED 模组，可将 iPhone 底部屏幕边框缩减至 2.0mm - 2.5mm，不再是大下巴，使其与 OLED 机型匹配。尽管如此，但由于 0.3t 规格的 LED 模组比主流的 0.4t 规格量产难度增加，主要是因为 0.3t LED 模组的“准确度及稳定性”问题导致产能不足，要等到下半年某个时间点 0.3t 的新品量产才渐趋稳定。

同时，DigiTimes 也特别指出，苹果包下了今年下半年 0.3t 新品产能几乎全部的订单，所以这一款最新 6.1 英寸的 LCD iPhone 其实 7 月份就可以进入试产阶段了，而 8 月才开始小量生产，之后两个月将逐步扩大出货量，但要等到 10 月份才能进入全年出货高峰期，只是仍比预期延后了约 2 个月。说到这里，结合几大爆料来看，新一代 LCD iPhone 为何可能推迟量产的答案已经很明显了，主要有三个：- 首先，苹果确定新一代 LCD iPhone 的量产方案较晚，影响了组装厂做量产准备的时间。- 再者，苹果在将 LCD iPhone 设计为“全面屏”底部窄边框的情况下，全新 0.3t 规格的 LED 背光模组还未真正突破技术瓶颈，量产暂未趋于稳定，而且与 LCD 面板和外挂式触控层贴合的生产成熟度还不够高，影响量产时间表。- 第三，苹果首次将原深感摄像头集成到 LCD 机型上碰到一些难题，“刘海”这一凹槽设计在一定程度上增加了生产难度。正如前述，郭明錤认为零部件良率低以及生产难度高的问题，如今都已经得到了缓解。与此同时，DigiTimes 了解到，得益于 0.3t LED 模组量产趋于稳定，“相较于 OLED 版本预计 8 月起放量生产的进度，LCD 版本量产规划实际并未大幅落后。”也就是说，LCD 版 iPhone 推迟量产可能已经成为了事实，但鉴于难题“缓解”以及“放量生产”，这款机型仍有望按正常的时间上市，只不过发货的时间可能随着订单量的增加部分可能会较晚一些。总之，由于新 LCD iPhone 价格相对 OLED 机型实惠，订单量可能会比较大，若碰到发货推迟的情况，那么用户等待的心情可能会有所波动，而苹果也可能会因此失去前期扩大销量的机会。但无论如何，如果这款机型是消费者认为值得入手的手机，这一切都不会构成销量阻碍，正如去年推迟发货的 iPhone X，上市之后便立即成为全球最畅销的手机。

最后，抛开可能发货推迟的问题，从下面传闻列表来看，2018 年全新 LCD iPhone 会是你想要的手机吗？- 采用 6.1 英寸的 LCD 屏幕，为了省成本可能放弃 3D Touch 压力感应触控；- 有传部分面板来自 JDI，但大多认为是 LG 的 MLCD+ 屏幕，由于像素采用 RGBW 排列，屏幕亮度将有望创新高；- 机身底部设计没有大下巴，底部屏幕边框缩减至 2.0mm - 2.5mm，亮屏之后将与现款 iPhone X 的下巴宽度差不多，成为首款真正无下巴的 LCD 全面屏手机；- 几乎确定将配与 iPhone X 相同的面容 ID 功能，因此不会再有 HOME 键和指纹识别功能，但由于是第二代 3D 传感器，功耗更低，而且还将开启新的应用功能；- 机身内部主板设计可能采用 SLP 技术，以 L 型电池增大电池容量，但为了省成本可能性较小；- 铝制边框，多彩配色，与 iPhone 5c 一样生来多彩，目的是吸引追求个性的年轻消费市场；- 有双卡双待版本，也有单卡版本，双卡版主攻中国市场，实现方式与 Apple Watch 相似；- 预计定价在 600 至 700 美元之间，但要等到第四季才全面铺货。

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