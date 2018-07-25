苹果宣布米兰新零售店将于7月26日盛大开业

苹果目前在意大利开设了16家官方零售店。

苹果致力于在全球各地的高端地段布局其零售王国，现在苹果似乎正期望位于意大利米兰的全新直营店也能成为下一间标志性的零售店。





苹果在本周二为位于大型广场以及大型玻璃喷泉旁的苹果 Piazza Liberty 商店举行了“员工预览”活动。这家位于米兰的商店由 Foster + Partners 公司设计，位于 Apollo Spazio 电影院的旧址，属于 Apple Store 中的旗舰店级别。在开业之前，苹果一直通过较为艺术的形式来宣传这家店铺。苹果日前宣布，这家新店将于 7 月 26 日，也就是当地时间本周四下午 5 时盛大开幕。苹果表示全新的直营店包括开阔的公共广场和隐身于地下的零售店两部分，是该公司最新的零售店设计语言在意大利的首次亮相。

苹果目前在意大利开设了 16 家官方零售店，第一家店位于罗马（2007 年开业）。此外值得一提的是，苹果今年还在意大利创办了开发者学院。

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