iOS 12积极影响 App开始关注青少年手机脱瘾

希望你今天也在合理有节的智能交互中充实地渡过。

手机依赖、手机成瘾问题已经成为社会广泛关注的话题，连成年人都存在每天被手机通知、社交平台、短视频应用“绑架”的情况，小孩子就更不用说，青少年的学习生活甚至健康也开始受到智能设备的消极影响。



电子设备过早地变成了很多孩子的童年玩具，显然这并不完全是件好事。







控制电子产品使用



近日国家卫生健康委发布的《近视防治指南》中援引央视报道称，我国儿童青少年近视率位居世界首位，并且低龄化趋势明显。其中 45.7% 小学生近视，74.4% 初中生近视，83.3% 高中生近视，大学生近视比例则高达 87.7%。



而世界卫生组织最新研究报告显示，中国近视患者人数多达 6 亿，几乎是中国总人口数量的一半。我国高中生和大学生的近视率均已超过七成，并逐年增加，青少年近视率高居世界第一，小学生的近视率也接近 40%。相比之下，美国中小学生近视率仅为 10%。



一个大学教室里几乎找不到不戴眼镜的孩子，而这个现象再不加以控制，就要蔓延到小学教室了。



针对这样的情况，卫生健康委对青少年提出了控制电子产品使用、增加户外活动等多项建议。其中一项就是让青少年少玩手机、平板电脑。



过早并且过多地使用手机、平板属于日常用眼不良习惯，专家对手机、平板电脑等的光学特性进行测试，发现与自然光相比，电子产品光谱成分不均匀而且有频闪，会导致眨眼次数明显减少。偏偏现在众多有趣的娱乐 App，手机游戏，包括不错的教育益智应用，都是通过智能手机平板电脑和孩子互动的。



忙碌的家长们更是习惯了把电子产品当做哄孩子的工具，种种因素存在，青少年们变得越来越依赖这些设备，养成了不好的坐姿，视力不断下降，也淡薄了时间观念，轻视与人交流，不喜户外活动等等。



管理你的“屏幕时间”







作为智能手机、平板电脑制造商来说，也不能光管造设备和卖设备了，在众多的呼吁声中，厂商的责任也在加重。比如苹果，由于青少年 iPhone 成瘾的问题，苹果被股东、教育专家和家长组织要求过对此方面采取措施。



于是 2018 WWDC 上公布的 iOS 12 新系统，拥有一系列“防沉迷”功能，希望能改变用户们使用设备的方式，不要毫无节制地沉迷于智能设备。家长控制“加强版”在 iOS 12 中上线。



其中最为明显的是 Screen Time（屏幕时间），它将监控并记录用户使用手机的行为并生成每周详细报告，包括你都在什么时候用手机，你的时间都花在了哪些 App 上。如果你下决心摆脱对手机和 App 的依赖，可以设定 App Limits，也就是给 App 设定时长，比如刷微博半小时，玩某个游戏不超过两小时等等。在不符合设定的时间里打开 App，你将什么都做不了。



App Limits 会在 iPhone 和 iPad 上同步，通过家庭分享，家长们将直观地看到使用 iPad 的孩子的行为报告，了解孩子使用 iOS 设备学习或游戏的情况，还可以为孩子设定 App 使用时限，包括设定设备关机时间。



很多用户表示，Screen Time 不一定能发挥多大作用，但是贵在苹果借助这样的更新，潜移默化地让受众理解：让自己掌控手机和 App，而不是被手机和 App 掌控。



iOS 12 这项改变终于也成功地影响了 App 开发者。尽管我们还要再等一个多月才能看到 iOS 12 正式推送，不过现在已经有开发者思考如何让青少年们尽量有节制地使用 iOS 设备。



Goya-Move







App Store 新上架应用 Goya-Move 就是基于这样的理念诞生，这款 App 旨在让孩子们将移动设备放下，出门玩耍或者锻炼身体。家长可以为孩子设定每日或每小时的目标，比如需要跑步半小时才能玩他最爱的那款游戏，假如孩子没有完成锻炼，App 会锁定被设置的游戏/应用。



Goya-Move 的开发者也是父母，他们表示这款应用是为父母所做。App 的目标不是通过夺走 iPhone、iPad 来惩罚孩子，而是教会他们什么是适度和责任。另外，开发者表示正在申请允许家长完全控制孩子的屏幕时间的第三方接入口，还希望其他 App 开发者在面向青少年制作应用时，也考虑类似的模式。



Goya-Move 只是关于儿童手机脱瘾的一种探索方案，应用本身免费，后续需要订阅收费，由于 App 本身功能还不够完善，能达成的效果也有十分大的主观性，不过能够引起更多人关注 Screen Time 的作用，并且让以后的 App 积极引入这个功能，大概就是苹果的用意所在。



希望你今天也在合理有节的智能交互中充实地渡过。

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