这次iMac真的遇到“bug”了：蜘蛛爬进了屏幕里

iMac屏幕里竟然爬进了一只蜘蛛 苹果会给退货吗？

苹果产品的工艺作为行业的标杆，在一体化的道路上一直以来都是一骑绝尘，但高度集成化也带来了不少问题。前段时间，曾有用户爆料自己的iPad进了一个小虫子，无独有偶最近外媒BGR编辑Chris Mills的iMac也翻车了，屏幕中竟然活生生跑出个蜘蛛。





最近这段时间，苹果用户都在谈论最新的 iOS 12测试版中的 bug ，但 Chris Mills 没想到的是，自己竟然遇到了货真价实的一只虫子。事实上虫子和计算机有着不解的渊源。1947年9月9日，美国海军电脑专家格蕾丝·赫柏对IBM研制的计算机马克2号正在进行编程，突然马克2号停止了工作。于是她爬上去找原因，结果发现一只小飞蛾钻进了计算机电路里，导致系统无法工作。格蕾丝·赫柏于是就把这只飞蛾粘在工作日志上，写道：就是这个 bug(虫子)，害我们今天的工作无法完成。于是，bug一词逐渐成了计算机程序的专业术语，形容那些系统中的漏洞或问题，人们也开始把排除程序漏洞叫做“debug”（除虫）。这就是“bug”的由来。它的意思和字面一样，真的就是“一只虫”。

受限于屏幕制造工艺等问题，电子设备屏幕里爬进小虫子很常见，经常有各种网友抱怨自己的屏幕进了虫子。但通常这些虫子都很小，理论上它们可以在面板和屏幕之间找到出路，除非里面的虫子像这台iMac里的这么大。之前网友爆出的iPad进虫苹果售后答应退换，不知道这次BGR的编辑有没有这么好运。你的数码设备进过什么奇怪的东西吗？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。