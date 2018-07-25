新一代iPad Pro传闻汇总：向iPhone X靠拢

除了将于今年秋天推出的新款 iPhone 之外，苹果据说还将推出两款新的 iPad Pro。

苹果公司今年推出了以教育为重点的新 iPad 和带有 Touch Bar 触控栏的新 MacBook Pro。但随着时间的推移，苹果还有很多事情要做，这家科技巨头在 2018 年剩下的时间还会忙得不可开交。





根据之前的报道，除了将于今年秋天推出的新款 iPhone 之外，苹果据说还将推出两款新的 iPad Pro，并将进行一系列改动。下面我们来对目前听到的所有关于新一代 iPad Pro 的传闻进行汇总。

设计

除了 10.5 英寸的 iPad Pro，苹果在 iPad 上的设计近年来基本上保持不变。不过，这一切将在今年发生变化，因为苹果预计将对 iPad Pro 进行类似 iPhone X 的设计革新。

首先也是最重要的是，有报道称，该公司将减少 10.5 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 的边框尺寸。然而，对于每一款机型来说，这种变化意味着不同的东西。

根据苹果分析师郭明錤的说法，苹果将保持 10.5 英寸 iPad Pro 的物理尺寸不变，但会扩大屏幕。这意味着新机将在保持现有机身尺寸的情况下缩小边框，以实现更大尺寸的显示屏幕。郭明錤表示，这款 10.5 英寸的机型今年将成为 11 英寸的机型，因为它的边框尺寸减小了。

与此同时，对于 12.9 英寸的 iPad Pro，郭明錤预计苹果只会减少边框尺寸，而不会增加显示屏尺寸。因此，12.9 英寸机型的显示屏将保持不变，但设备的总体占用空间将减少，使其更便携，更易于管理。

正如我们本月早些时候报道的：

郭明錤所说的 11 英寸机型听起来像是目前 10.5 英寸 iPad Pro 的替代者。这样一来，苹果 iPad 系列的屏幕尺寸将分别为 7.9 英寸、9.7 英寸、11 英寸和 12.9 英寸。郭明錤还特别提到了 11 英寸和 12.9 英寸，这表明，12.9 英寸的 iPad Pro 将拥有更小的整体机身，而不是更大的屏幕。

就我个人而言，我很高兴看到 12.9 英寸的 iPad Pro 的机身变小。目前 12.9 英寸机型的机身太大了，携带起来不方便，但将 12.9 英寸的显示屏安装在较小的机身上，这是一个非常吸引人的选择。

Face ID

也许 2018 年 iPad Pro 最大的升级就是增加了人脸识别功能，并因此移除了物理 Home 键。正如郭明錤的预测、彭博社的报道以及在 iOS 中发现的各种证据所表明的那样，今年的 iPad Pro 将是第一款支持 Face ID 面部识别功能的苹果平板电脑产品。

在此前的 iOS 11.3 beta 中，我们发现了一个新的“modern iPad”代码。事实上，在 iPhone X 发布之前，也有开发者在 iOS 代码中发现了“modern iPhone”的字段。与此同时，iOS 12 还提供了多用户 Face ID 支持，这一功能对 iPad Pro 来说很有意义，因为它通常在多人之间共享。

iPad Pro 上的 Face ID 也有望支持横向识别。目前，iPhone X 上的 Face ID 仅限于垂直方向工作，但 iPad Pro 通常用于横向模式，因此这样的改进是非常有用的。

有没有刘海屏？

关于新一代 iPad Pro 最大的问题之一是，它们是否会采用像 iPhone X 这样的刘海设计。到目前为止，我们还没有确凿的证据表明苹果会使用怎样的设计。

我们很容易就会想当然地认为，随着 Face ID 的加入，考虑到设备的可用性，iPad Pro 大概会拥有比 iPhone X 更大的边框。因此，设备的顶部可能会为所有必要的 Face ID 组件预留空间，而不需要切割显示器本身。

虽然 iOS 12 的确包含了一些可能预示 iPad Pro 即将推出的变化，但更有可能出现的情况是，这些变化纯粹是为了让 iPad 和 iPhone 的手势和界面保持统一。

处理器

目前，10.5 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 都有 A10X 处理器和 4GB 运行内存。今年，RAM 可能会保持不变，但我们几乎肯定会看到苹果使用新的处理器。虽然目前尚不清楚，但它很可能会采用今年新款 iPhone 所使用的 A12 处理器的变种。

定价

目前还没有迹象表明 iPad Pro 的定价策略会随着今年的设计变更而改变。11 英寸机型的起售价可能是 649 美元，12.9 英寸机型的起售价格则可能定为 799 美元。当然，在苹果发布新产品之前，定价一直是最难预测的，所以当今年晚些时候新款 iPad Pro 发布的时候，其价格可能会发生很大的变化。

发布日期

至于苹果何时会宣布推出新的 iPad Pro，有两种可能：9 月或 10 月。

预计苹果将在 9 月份举行一场发布会，宣布推出三款新 iPhone，以及新款 Apple Watch。新的 iPad Pro 很有可能会在发布会上同时亮相，这也意味着苹果在今年的 9 月发布会上会非常忙碌。

另一种可能性是，苹果将在 10 月份举行另一场发布会。除了 iPad Pro、 iPhone X 和 Apple Watch 之外，预计苹果也将在今年秋季推出新款 Mac 电脑。这些新的 Mac 电脑包括一款更新的 Mac mini、一款新的 iMac，以及一个低端的 MacBook 更新机型。

苹果在 9 月和 10 月都举行发布会是有先例的。2016年，该公司为新款 iPhone 和 AirPods 举行了 9 月份的发布会，并为新款 Mac 电脑举办了 10 月份的发布会。

最后，你对苹果公司今年新推出的 iPad Pro 有什么期待吗？有没有升级的打算？留言来聊一聊吧。

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