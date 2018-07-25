国内iPhone用户正在面临大量iMessage垃圾

不少 iPhone 用户经常收到的都是通过邮件地址发来的垃圾赌博短信。

目前，国内的 iPhone 用户正在面临大量垃圾信息的狂轰滥炸。虽然垃圾信息并不是什么新鲜事，但是不少 iPhone 用户经常收到的都是通过邮件地址发来的垃圾赌博短信。





国内的 iPhone 用户都在抱怨这些与赌博相关的垃圾信息的冲击。这些信息中链接的多个 App 内均植入赌博网站，并利用改头换面的形式通过了苹果商店的审核。

许多 iPhone 用户在呼吁移动运营商解决这个问题，事实上，运营商没有能力像处理短信那样控制和过滤 iMessage。另外，这种信息不是短信，而是通过流量发送的，类似邮件。考虑到苹果对用户隐私的重视，他们也无权在服务器端读取信息内容，因此无法通过内容对用户进行监管。

不过，苹果已经为受影响的用户提供了支持页面（点击

进入），用户可以在该页面过滤掉来自未知发件人的 iMessage 信息。苹果表示，你可以直接在信息应用中报告垃圾信息，也可以过滤来自未知发送者的 iMessage。

事实上，这种跟赌博相关的垃圾短信在国内已经泛滥。而除了上面提到的支持页面之外，苹果并未给出其他解决 iMessage 垃圾信息的方法。

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