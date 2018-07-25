2018 Q2智能手机报告: iOS在蚕食安卓份额

在过去的三个月里，iPhone 在美国最畅销的十大智能手机中占了八个席位。

市场研究机构 Kantar 今天发布了 2018 年第二季度智能手机行业的最新研究报告。数据显示，由于 iPhone 8 和 iPhone X 的持续强劲销售，iOS 的市场份额增长了近 6%。





在美国，苹果的智能手机市场份额上升了 5.9%，达到 38.7%。iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 共同推动了苹果的销售，占据了近五分之一的智能手机销量。与此同时，iPhone X 是本季度销量第四的智能手机。

Kantar 表示，在过去的三个月里，iPhone 在美国最畅销的十大智能手机中占了八个席位。Kantar 将这种成功归因于 iPhone 产品线的深度，从低端的 iPhone SE 到更贵的 iPhone X。相比之下，在 2018 年第二季度，Android 系统在美国的市场份额已经从 65.5% 下滑到 61.1%。

而在中国市场，Android 在第二季度占据了 80.4% 的市场份额，但 iPhone X 是销量最高的设备。据 Kantar 称，iPhone X 占中国手机销量的 5.3%。这意味着，自去年 11 月发布以来，iPhone X 已成为中国最畅销的智能手机。

不过，iOS 在中国市场确实输给了 Android，其市场份额从 21.5% 跌至 19.5%，而 Android 从 78.4% 升至 80.4%。

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