苹果真的要推多配色LCD iPhone：没有红色

6.1 英寸的 LCD 机型将采用与 iPhone X 皮革保护套系列相似的颜色。

本月早些时候，知名苹果分析师郭明錤发布了一份新报告，称苹果计划为 6.1 英寸的 LCD iPhone 推出一些新的配色选项。现在，日媒 Macotakara 也报道了苹果将发布新配色 LCD iPhone 的消息。





郭明錤最初曾表示，6.1 英寸的 iPhone 将新增金色、灰色、白色、蓝色、红色和橙色等配色选项。不过，Macotakara 则表示，其供应链来源暗示，6.1 英寸的 LCD 机型将采用与 iPhone X 皮革保护套系列相似的颜色。

报道称，6.1 英寸的 iPhone 可能会有白色、黑色、明黄色、亮橙色、亮蓝色、灰褐色或金色。这与 iPhone 5c 提供的颜色系列相似，iPhone 5c 拥有绿色、蓝色、黄色、粉色和白色等选项。有趣的是，Macotakara 并没有提到郭明錤预测的 6.1 英寸 iPhone 将推出红色选项，但是苹果有可能会像今年的 iPhone 8 一样，将这个选项推迟到明年年中发布。

Macotakara 的预测：

白色

黑色

亮黄色

亮橙色

亮蓝色

灰褐色

金色

郭明錤的预测：

金色

灰色

白色

蓝色

红色

橙色

不管怎样，今年的 6.1 英寸 iPhone 可能是苹果继 iPhone 5c 之后推出的首款拥有多种配色可供选择的手机。这是合理的，因为 iPhone 5c 定价较低，很像 6.1 英寸 LCD iPhone 的定位。

除了 6.1 英寸机型的新配色之外，预计今年更高端的 iPhone X 也将会加入金色选项。苹果曾经一度计划在 2017 年推出金色 iPhone X，但该设备并未正式发布。

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