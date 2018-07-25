实测新补丁：新MacBook Pro不再过热降频

新补丁下，Core i9连续跑分10次，成绩更高而且波动很小，发热也不降频了，各种软件的渲染更快了。

7 月 25 日凌晨，针对 2018 年新款 MacBook Pro 的机型存在过热节流降频的性能问题，苹果发布了 macOS High Sierra 10.13.6 补充更新补丁。在下载新补丁之前很多人会问究竟有效果吗？对此，外媒 AppleInsider 已经深入研究了打完补丁后的情况，下面一些实测报告将告诉我们，打补丁前后的性能表现如何，新补丁下性能是否得到了还原，以及之前是什么情况导致的降频。





2018 年新款 MacBook Pro 笔记本电脑上市之后，初步的一些性能评测似乎并未发现过热降频的问题，但是 7 月 17 日一位名为 Dave Lee 的老外通过视频详细测试发现，搭载 Core i9 处理器的顶配 15 英寸 MacBook Pro，在过热节流降频之后无法充分发挥其潜力，性能甚至不如 2017 年款 MacBook Pro，随后大量用户通过实测也证实了此问题所在。当时 Dave Lee 在测试中，主要使用的是 Adobe Premiere Pro 软件，在运行软件时，Intel Core i9 处理器的时钟频率始终只能保持在 2.2GHz 的低频，完全无法达到最高的默频 2.9GHz，至于睿频的 4.8GHz 那就更不用想了。令他没想到的是，在同一项目的渲染时间上，2017 款 MacBook Pro 只需 35 分钟，而新的 2018 款竟然用了 39 分钟。

有意思的是，在经过放进冰箱测试发现性能大增之后，Dave Lee 开始明白问题所在，并嘲笑称，请大家忘掉 Core i9 吧，连最高默频都达不到，CPU 完全就是锁频的，潜力被限制了，重点在于，这可能是苹果新 MacBook Pro 的散热器风扇模块设计太差的问题，才导致出现发热降频的情况。虽然说英特尔芯片的笔记本电脑都默认存在“功耗墙”，但苹果官方迅速关注到了这一问题，于是经过大量测试之后，苹果今天承认这其实是自家系统的一个 BUG，导致热管理系统受到了影响，苹果不仅向所有用户进行了道歉，同时还放出了修复 BUG 的补丁。AppleInsider 表示，Dave Lee 之前使用的是 Adobe Premiere Pro 软件测试，虽然很真实，但是该软件在 Nvidia GPU 上发挥更好，而不是 AMD。所以，他们自己选择其他软件进行测试，所选的是大家都很熟悉的 Cinebench 15，直接在顶配 Core i9 的全新 MacBook Pro 运行 10 次测试以观察结果。在开始测试后，CPU 的时钟频率立即飙到了 4.17 GHz，直到传感器温度显示达到 100 摄氏度的临界值时，频率才迅速下降到 3.86GHz。不过，随后频率还继续下降，来到 2.57GHz，同时温度也几乎立即下降到了 84 ℃。监控工具显示，，最低时下降到了 2.02GHz，有时也只有 2.65Ghz 的峰值。至于跑分测试的成绩，除了顶配机型，AppleInsider 也在搭载 Core i7 的 MacBook Pro 上进行了同样的测试，并且也得到了相似的结果。说实话，考虑到 Core i7 和 i9 之间的差异，这种情况实在不应该出现，可实际上 Core i7 最高只能达到 3.8GHz，完全低于宣称的 4.1GHz 频率。在连续几次测试过程中，一直保持处理器发热和风扇不停，Core i7 款 MacBook Pro 的分数令人惊讶，竟然高达 916 分，堪比 Core i9。但在查看英特尔 Power Gadget CPU 监控工具之后发现，Core i7 处理器平均频率基本在 2.3Ghz 和 2.6GHz 左右，几乎与 Core i9 一样，所以得到这样结果也不惊讶。

将今天最新发布的补丁打上之后，在同样的条件以及相同的环境温度下测试，Core i9 款 MacBook Pro的 Geekbench 测试和打补丁前的第一次测试成绩差不多，但打补丁前的第一次没那么热，因此这也是预料之中的事情。不过分数还是要高不少，需要注意的是，在查看 CPU 监控的结果之后，得到的一切数据都与打补丁之前完全不同了，，低于默认频率的情况只有非常短的时间，绝大多数情况下只下降到了 3.1GHz 的频率而已。很显然，补丁完全发挥功效了，而且真正的疗效还不止体现在跑分上。在一个时长为 5 分钟的 4K 项目编辑中，打补丁之前通过 Final Cut Pro X 来渲染效果，需要 3 分 39 秒才完成，而打补丁之后缩减到了 3 分 29 秒。另外，Premiere Pro 提升效果更明显，当处理一个大项目，在打补丁之前渲染时间要 24 分钟才能完成，打补丁之后缩减到了 21 分 8 秒。再测一个 4.5K Red RAW 项目，打补丁之前渲染时间是 8 分 1 秒，打补丁之后也缩减到了 6 分 59 秒。

完成测试并得到 BUG 已修复的结果后，AppleInsider 表示他们也不清楚苹果究竟改变了什么，因为之前谈论引起降频原因时，各种各样的理论都有，例如电压调节模块问题，或者散热设计不足的问题等，现在还无法明确究竟是哪一方面得到了改善。一开始，大多数人的基本论调都是，苹果可能设计了某些策略，例如调整芯片的功率来改变处理器的峰值频率。虽然峰值性能降低导致无法更快地完成任务，但却可以保持处理器不发烫。但在打补丁之后的测试中，负载的 CPU 基本没有降频情况，所以苹果其实并没有故意设计降频。有的人则认为，苹果可能修改了风扇的速度阈值，让风扇转得更快，特别是在特定频率的时候，以便于更好地应付 CPU 负载，事实上通过观察似乎也并不是这样。还有的认为，英特尔的 CPU 监控工具本身就存在 BUG，但经过软件渲染项目的实际测试，性能确实提升了，因此必然不是这个问题。

若从苹果的官方声明来看，只是因为系统缺少了一个“数字密钥（digital key）”影响了散热管理系统而已，很难理解。也许这个“数字密钥”是一系列数字和代码，相当于苹果加密的数字签名，有了它苹果的系统才让能芯片和功能相互通信，从而实现苹果定制 CPU 散热调度机制。如果真是如此，之前没有“数字密钥”的情况下是英特尔芯片的默认调度的配置？这是否意味着如果换了Windows系统还会之前疯狂降频的情况？无论如何，苹果的新补丁肯定修复了某些 BUG，或者进行了细微的调整。但其实这些都不重要，因为过热节流降频的问题已经得到了解决。当然了，与同样搭载 Core i9 的 Windows 笔记本电脑相比，新 MacBook Pro 的 Cinebench 测试成绩是有点落后的，只不过在实测中没有落后太多。总之，希望有更多用户进行实测，以确定打补丁前后的效果如何。

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