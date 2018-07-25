大摩：下半年苹果将生产9000万部iPhone

摩根士丹利称第二季苹果服务是亮点，下半年则是新iPhone，LCD版发货或推迟。

本周二，财经界的知名“大摩”摩根士丹利(Morgan Stanley)发布了一份新的研究报告，不仅分析了 7 月 31 日苹果财报可能公布的 iPhone 销量数字，以及营收预期，而且同时还预测了苹果今年的业务表现，认为服务业务增长将十分强劲，而此举将有助于苹果迈向万元市值的公司。





摩根士丹利的分析师凯蒂•休伯蒂(Katy Huberty)对 2018 年第二季度（第三财季）苹果的营收和 iPhone 销量表示乐观，并上调了预期。她认为，该季度苹果 iPhone 的出货量至少达到 3980 万台，但服务业务增长强劲，有望实现 32% 的增长。凯蒂•休伯蒂在报告中称，苹果今年第二季的表现必然略弱于第三季的表现，因为 10 月份苹果将全面铺货新 6.1 英寸的 LCD iPhone 机型。她接着表示，尽管其中 LCD 机型的发货时间可能被推迟，但由于新一代 iPhone 的全面到来，预计整个 2018 年下半年苹果将生产 9000 万部 iPhone。不过，摩根士丹利更看重的是苹果服务业务。凯蒂•休伯蒂声称，随着市场的成熟，市场普遍预计 iPhone 的增长将趋于平缓，因此投资者应该更关注苹果服务业务的成绩，观察苹果在来自设备的收入可能下降的情况下，基于用户基础转换而来的营收能否推动公司整体增长。

另外，这份研究报告认为，苹果凭借其庞大的平台和用户群，将能够在 AR 增强现实、健康、汽车和家庭等领域，吸引更多用户将时间花在自家的服务上面，服务正逐渐成为苹果整体业务中越来越重要的一部分。有意思的是，同一天发布报告的另一家投资和咨询金融服务机构给出了不同的预期。古根海姆合伙公司认为，苹果今年第二季 iPhone 发货量可以达到 4300 万部，超过摩根士丹利预期的 3980 万。不过，该机构关于服务业务的增长预期为 28%，与摩根士丹利的 32% 接近。苹果将于 7 月 31 日公布新财报，究竟哪一家机构的分析报告更准确，我们拭目以待。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。