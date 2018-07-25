iPhone第二季预计发货4300万 均价上涨14%

分析师认为第二季iPhone销量增长，均价上涨14%，服务大增。同时新一代 LCD iPhone将直接称iPhone。

近日，专注于全球投资和咨询金融服务的古根海姆合伙公司（Guggenheim Partners），对苹果将于 7 月 31 日的二季度（苹果第三财季）财报发布了新的分析报告。基于 iPhone 持续强劲的市场表现，该机构上调了对苹果营收的预期，并认为随着苹果服务营收持续大幅增长，2018 年苹果利润有望创纪录。





本周二，古根海姆合伙人分析师罗伯特•西赫拉(Robert Cihra)发布一份新的研究报告，称在苹果 iPhone 销量和服务业务强劲表现的推动下，预计本月最后一天苹果的新财报仍将迎来辉煌的季度业绩表现，预计今年第二季苹果营收将达到 529 亿美元，iPhone 的销量将达到 4300 万部，同比增长 4%，并且 iPhone 的平均售价将上涨 14%。

罗伯特•西赫拉表示，到目前为止，很多投资者对 iPhone X 的市场表现似乎不太看好，“但我认为，苹果 iPhone 平均售价取得两位数增长将领他们印象深刻。”该分析师称，虽然整体智能手机市场没有明显增长，但这并不会影响 iPhone 销量，但请不要低估消费者对高端手机的消费能力。考虑到苹果今年第一季度服务业务的出色表现，古根海姆合伙人预计这一趋势还会继续，认为在新一季财报中苹果服务业务的营收同比增长 28%，达到 93 亿美元，其中 App Store 应用商店将有望贡献其中 38% 的营收，其次是媒体内容和授权许可服务。

至于 2018 年秋季的新一代 iPhone 系列，古根海姆认为，下一代 iPhone 将在 9 月底发货，包括 6.5 英寸的 iPhone X Plus 和 6.1 英寸的 LCD iPhone，以及对现款 5.8 英寸 iPhone 的升级机型。不过，该报告认为 LCD 机型可能会放弃数字编号命名，只会简单称之为“iPhone”，就像 iPad 重新命名一样，甚至有多彩配色的版本。与此同时，新一代 iPhone 有望采用康宁最新推出的第六代大猩猩玻璃。

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