苹果发布补丁修复2018 MBP过热降频BUG

苹果官方表示道歉，过热降频只是一个BUG而已，补丁已发布。

过去一周时间了，大量发现表明，苹果 2018 年新款 MacBook Pro 的机型存在过热节流降频的性能问题，不过当前苹果已经确定为系统散热管理软件的缺陷所致，因此苹果现在也已通过推出 macOS High Sierra 10.13.6 补充更新补丁，来解决四核和六核处理器机型过热降频的问题。





7 月 25 日，苹果一位发言人表示:“经过大量负载下进行的广泛性能测试之后，我们发现在系统固件中缺失一个数字键（digital key）影响到了热管理系统，这可能导致新 MacBook Pro 在高热量负载下自动降低处理器的时钟频率。因此在今天的 macOS High Sierra 10.13.6 的补充更新中，包含了这对这一 bug 的修复程序，建议更新。”苹果补充称，“我们向那些在新 MacBook Pro 上体验不到最佳性能的客户道歉。正如我们网站上提供性能测试结果那样，顾客应该可以体验到新款 15 英寸 MacBook Pro 机型在处理速度最快可比上一代提升 70%，而新款 13 英寸 MacBook Pro 速度最快可达上一代的两倍。”macOS High Sierra 10.13.6 补充更新版本号为 17G2208，苹果称将提高“稳定性和可靠性”，并建议所有用户升级，适用于 2018 年新款所有配备 Touch Bar 触控条的 13 英寸和 15 英寸机型，包括所有搭载英特尔第 8 代“Coffee Lake”架构的 Core i5、i7 或 i9 处理器的机型。

目前在更新范围内的 2018 年新款 MacBook Pro 笔记本电脑，已经可以通过 Mac App Store 应用商店手动选择并安装更新，或 点此链接 下载更新。2018 年新款 MacBook Pro 笔记本电脑上市之后，初步的一些性能评测似乎并未发现过热降频的问题，但是 7 月 17 日一位名为 Dave Lee 的老外通过视频详细测试发现，搭载 Core i9 处理器的 15 英寸 MacBook Pro 在节流降频之后，性能甚至不如 2017 年款 MacBook Pro，随后大量用户通过实测也证实了此问题所在。最初，很多人认为采用英特尔芯片的笔记本产品设有 DPTF 功耗墙很常见，特别是对于 Core i9 这种高性能处理器的产品，高性能下故意节流降频有助于防止过热。实际上，真正的问题只是一个软件的 BUG 而已，并且苹果官方也就此 BUG 导致用户体验变糟而进行了道歉。

至于安装新补丁之后，新 MacBook Pro 的性能测试成绩是否达到苹果宣传的预期，还有待大家进行测试。当然了，既然是英特尔芯片的笔记本电脑，功耗墙带来的节流降频的情况应该还是存在的，但调度应该会达到更合适的水平，至少不像此前实测那样表现不佳。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。