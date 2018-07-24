为新iPhone作准备：富士康开始新一轮招聘

2018-07-24 23:45:36
小熊蓝斯
威锋网
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对于在此时续约的老员工来说，富士康还会额外奖励2000元人民币。

外界普遍认为苹果今年将会发布 3 款新的 iPhone，而为了生产新一代的 iPhone，有消息称富士康的郑州工厂已经开始了新一轮的招聘潮了。


据《经济日报》指出，对于在此时续约的老员工来说，富士康还会额外奖励 2000 元人民币，而这个招聘计划将会一直持续到今年的 11 月。供应商通常会在夏季开始招聘，以准备每年秋季发布的新 iPhone，富士康和和硕就是这样干的。

另外，由于去年的 iPhone X 的“预生产”成本过高，导致富士康去年第四季度利润低于预期。为了防止这种情况在 2018 年再次发生，该供应商正在对其 iPhone 生产流程实施“更严格的成本控制”。

预计富士康今年将会负责苹果 3 款新 iPhone 的大部分订单，其中包括第二代的 iPhone X，屏幕更大的“iPhone X Plus”和价格较低的 6.1 英寸 iPhone。至于其余的小部分订单，将会交由和硕来负责。

从往年的情况来看，苹果在 9 月份就会发布最新的旗舰手机。作为苹果主要装配商的富士康来说，自然也要准备发力了。

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