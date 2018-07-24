新款MBP过热降频后续：英特尔说可以接受

英特尔给了 OEM 制造商更多的自由来为他们自己的系统设定某些规格。

有关 2018 年款 MacBook Pro 顶配搭载的 i9 处理器因为严重发热而降频的争议仍在继续，外媒 ExtremeTech 指出，英特尔一直认为，笔记本电脑制造商偏离 CPU 本身的规格是可以接受的。





这个争议始于一段视频，YouTube 用户 Dave Lee 在测试 2018 年款 MacBook Pro 时发现，该设备似乎无法实现其 2.9GHz 酷睿 i9 处理器的性能。在运行 Adobe Premiere Pro 时，i9 处理器处理器甚至只能保持在 2.2GHz，连 2.9GHz 都不能达到。

随后，Dave Lee 将 2018 款 MacBook Pro 放入冰箱，再次进行了测试，这次 2018 款 MacBook Pro 的 Core i9 处理器的性能非常好，只用了 27 分钟就完成了 Premiere Pro 渲染。显然，问题出现在 MacBook Pro 的散热能力上。

9to5Mac 使用苹果的 Final Cut Pro X 软件对 2018 款 MacBook Pro 进行了测试，并且得出了同样的结果：6 核芯片的性能实际上比 4 核要慢，并且在冰箱中提高了速度。

正如 ExtremeTech 指出的那样，早在 2015 年，英特尔就决定，制造商可以采用自己的热限速方法，即使这会导致相同 CPU 的性能出现天壤之别。

英特尔解释说，公司给了 OEM 制造商更多的自由来为他们自己的系统设定某些规格。该公司给了一个例子是外壳温度：如果 OEM 厂商想要指定一个较低的外壳温度，其副作用就是 CPU 的睿频加速比不上那些较高外壳温度的设备。即使这意味着使用相同 CPU 的两个系统性能天差地别，但这样的结果对英特尔来说是 OK 的。

当然，ExtremeTech 也表示，限制睿频加速能力与降低芯片的基本速度之间存在很大的区别。虽然制造商会争辩说，在现实世界中不可能预测设备在各种可变因素中的使用情况，但 ExtremeTech 说，这不是借口。

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