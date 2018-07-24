最保值手机: 二手iPhone X仍可卖原价的85%

在苹果推出的所有 iPhone 中，iPhone X 显然在保值方面表现最好。

苹果在 2017 年发布的 iPhone X 手机创下了最高的 iPhone 定价纪录，这款苹果的顶级旗舰刚刚创造了一项新纪录，这一纪录与任何想知道自己能以多少价格转售 iPhone X 的人有关。





去年这款手机发布时，苹果将基本款手机的价格定在 999 美元，如果你想要更多的存储空间，这款手机的价格会远远超过 1000 美元。清算公司 B-Stock 的一项最新研究显示，iPhone X 在转售时的价格至少为 849.15 美元，这也表明，在苹果推出的所有 iPhone 中，iPhone X 显然在保值方面表现最好。

《财富》杂志指出：“iPhone X 在二手市场上保持了 85% 的原始价值，排名第一。”“据获得该研究副本的外媒 9to5Mac 称，大量收购 iPhone X 以转售的公司正在以零售价的 75% 购买这款手机。”从某种程度上来说，这样的情况并不奇怪。随着时间的推移，智能手机的价值往往会急剧下降，而苹果 iPhone 的价格则会持续更长时间。

《财富》杂志继续报道称：“对于购买二手 iPhone 的公司来说，这一发现可能是个好消息。对于任何拥有 iPhone X 并计划在今年更换新设备的人来说，这也是一个好消息。如果没有其他因素影响，这将大大降低新 iPhone 的成本。”

对于任何想要在今年秋天从 iPhone X 升级至最新的 2018 年 iPhone 系列的人来说，这无疑是一个好消息，尤其是考虑到苹果预计将淘汰 iPhone X 和 iPhone SE机型的情况下。有传言称，苹果将在 9 月份发布三款新款 iPhone，其设计将与目前 iPhone X 相同。

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