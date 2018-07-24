iPhone的下载速度真的比Android旗舰慢吗?

苹果的竞争对手们正在使用新的互联网速度测试来对 iPhone 进行测试。

苹果的竞争对手们正在使用新的互联网速度测试来对 iPhone 进行测试——但这些测试准确吗？第三方公司 Ookla LLC 今天发布了 iPhone 和 Android 旗舰手机的下载速度数据。这家公司开发了 Speedtest 应用程序和网站。Speedtest 已经成为用户测量自己的网络连接速度的热门平台。





正如彭博社指出的那样，Ookla LLC 的数据来自于现实世界中数十亿次的测试，而不是基于实验室或某家公司赞助的测试。这一点很重要，因为它考虑了大量可能会影响到连接速度的条件，比如网络拥塞和设备跟发射塔之间的距离。

2018 年 4 月至 6 月间收集的最新速度数据显示，就互联网下载速度而言，苹果目前的 iPhone 系列其实是要落后于竞争对手的。以下是 Ookla LLC 提供的最新调查结果：

三星 Galaxy S9：38.9 Mbps

三星 Galaxy S9+：37.4 Mbps

谷歌 Pixel 2：34.4 Mbps

谷歌 Pixel 2 XL：33.9 Mbps

苹果 iPhone X：29.7 Mbps

苹果 iPhone 8：29.4 Mbps

苹果 iPhone 8 Plus：28.6 Mbps

从这份数据上来看，苹果的旗舰产品 iPhone X 的下载速度比三星的 S9 慢了将近 10Mbps。考虑到 iPhone X 的定位和价格，这样的数据对苹果来说并不是什么好兆头。

紧接着，苹果的竞争对手们非常迅速地利用这些结果来抨击苹果的设备。三星新推出的一系列广告就将 iPhone 下载较慢作为一个关键话题。高通也发表了一篇博客文章，吹捧其骁龙 845 CPU 拥有“更好”性能，并直接与一些 iPhone X 机型上使用的英特尔 XMM 7480 进行了对比。

目前，苹果 iPhone 在系统性能上的表现要比 Android 设备好得多，这也是一个事实，尽管 Android 旗舰产品在官方声明上看起来更“好看”，规格更高。但是，系统速度和下载速度是两个不同的指标。尽管 iPhone 无疑会更快地加载应用程序和渲染图像，但这些数据表明，它们在打开网页、接收高质量视频或发送电子邮件方面要慢得多。

事实上，在这些毫无疑问就是“反苹果”的广告宣传里，有几件事是值得注意的。

首先，iPhone 的实际连接速度往往存在差异，这在很大程度上是因为不同的制造商根据 iPhone 的型号生产不同的部件。以 iPhone 的调制解调器为例，在美国的运营商中，Sprint 和 Verizon 使用的是高通的产品，而 AT&T 和 T-Mobile 则使用的是英特尔的调制解调器。据彭博社报道，高通芯片的速度往往更快，但苹果公司使用软件来限制高通芯片的速度，使其更接近英特尔芯片的速度。

值得注意的是，三星 Galaxy S9 和 S9+ 的发布时间比苹果 2017 年推出的 iPhone 系列更晚一些。正因为如此，它们配备了更新的硬件和技术。而到今年 9 月份，苹果将会推出 2018 年 iPhone 系列，届时该系列产品将会使用升级的 LTE 技术。

此前有传言称，2018 年 iPhone 将会改进天线技术，支持双卡双待功能，并且使用改进的 LTE 芯片。换句话说，它们将能够更好地与当前的 Android 旗舰竞争。

并不是说黯淡的测试结果会损害苹果的市场份额和利润。苹果公司的一位发言人指出，新款 iPhone 有 27 条 LTE 网络，比目前市面上任何一款智能手机都能提供更好的覆盖。

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