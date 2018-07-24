苹果官方iPhone、iPad、Mac维修视频泄露

共11个，讲解如何给iPhone X换电池和维修等，也有iPad、Mac讲解视频。

苹果向来以保密措施最为严格而闻名，不过也并非密不透风。早在一个月之前，苹果官方内部用于演示如何维修 iPhone、iPad 和 MacBook 的一系列视频，就已经被泄露到了网络上，而且数量达到 11 个之多，这些视频为苹果员工讲解了如何解决各种硬件问题的流程。





目前在账户名为“Arman Haji”的 YouTube 页面上 ，上传有 11 个命名前缀以“苹果内部（Apple Internal）”的视频，视频的内容很直接，主要就是苹果的服务团队讲述如何诊断测试或维修设备，具体到设备内部的某些硬件细节，视频中的指导员或讲师对着摄像头滔滔不绝、娓娓道来，每一个维修步骤都进行讲解了，并且使用的是苹果官方拆解工具。如不出意外的话，这一批视频应该是苹果用于内部员工培训，或提供给授权服务提供商的内容。这批视频大多数都是关于 iPhone X 的维修指导，iMac Pro、MacBook Pro 和 MacBook Pro 只有部分视频剪辑。而在这其中最受欢迎的视频，讲的是如何给 iPhone X更换电池，点击量超过了 3 万，其实换电池步骤与 iFixit 指导的差不多。

说实话，由于苹果对这些视频拥有绝对版权，而且已经有一些外媒开始报道视频的存在，相信苹果闻风之后应该会采取一定的措施，例如要求上传者将视频从 YouTube 上删除。不过，苹果也可能会采取更严厉的措施，从内到外进行彻查，那么账户持有人可能会面临法律问题。过去很长一段时间里，知名拆解网站 iFixit 一直倡导大家自己动手维修设备，而且还亲自发布了大量维修指南，养活了很多私人维修小店。但是，苹果却长期反对用户寻求第三方维修服务，而是鼓励通过官方渠道维修。苹果认为，某些情况下，非官方维修可能会导致意想不到的问题，例如系统软件更新之后，第三方换屏可能导致触控功能失效等

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