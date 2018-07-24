未来iPhone很可能采用京东方OLED国产屏幕

京东方不满足供应苹果LCD屏，希望未来iPhone加州设计，并配中国OLED屏。
虽然三星仍是苹果 iPhone OLED 显示屏幕的主力供应商，LG 很快也将成为苹果第二大 OLED 手机屏幕供应商，但苹果并不希望在 iPhone OLED 订单价格谈判中失去话语权。或许正因为如此，现在中国面板龙头企业京东方正奋力急追，迫切在两年时间里成为继三星、LG 之后苹果 iPhone 的又一 OLED 屏幕供应商。
自 2015 年以来，京东方科技集团股份有限公司就是一直是苹果显示屏供应商之一，为苹果 iPad 和 MacBook 供应显示屏。据知情人士透露，京东方的工程师正在努力，争取拿下苹果 Apple Watch 以及高端 iPhone OLED 显示屏幕的订单。
7 月 23 日，《华尔街日报》的报道援引知情人士称，京东方预计最早将从 2020 年开始向苹果供应 OLED 屏幕，而目前京东方已经在为华为的高端 Mate RS 手机供应 OLED 屏幕，预计今年晚些时候将向几家大客户增加供货。报道认为，尽管 OLED 量产难度大，就连三星也受到了良品率不高的困扰，但京东方仍非常有可能成为苹果 OLED 屏的供应商。
根据报道，京东方深知 OLED 屏幕生产的难度很大，因为需要处理比人类发丝还细的微小聚合物，并将这些聚合物精准涂到正确位置，否则屏幕上呈现的色彩就会扭曲。京东方工程师 Cui Fuyi 透露，这些聚合物会在屏幕上发出红、蓝和绿色光，涂层必须通过一个有 17-25 微米大小空间的膜层来完成，这个厚度只有人类发丝的三分之一左右。
不过，京东方高级副总裁张宇表示，经过数月的尝试之后，目前京东方成都工厂的 OLED 面板成品率达到 70% 左右。而按照行业专家的评估，70% 这个数字已经接近可稳定量产的水平。当然了，这还很难确定是否能够达到了苹果对规格参数高要求，以及对供应量需要。
就目前而言，京东方这家国产面板厂商已是全最大的大型 LCD 液晶显示面板生产商，根据数据分析公司 IHS Markit 显示屏研究部门的报告了解，从去年开始京东方就成为了全球大型 LCD 屏的最大供应商，而在 2014 年京东方的排名仅为为第五。
《华尔街日报》对此表示，京东方在显示屏行业发展迅速，非常希望以一款具有技术挑战性的产品证明其制造能力，因为这意味着国产面板在追赶韩国和日本的先进显示屏制造技术方面取得一大胜利。虽然苹果在高品质元组件需求方面出了名的挑剔，但京东方却是过去苹果显示面板供应商中唯一一家中国企业，这就给予了京东方克服困难为苹果生产 OLED 面板的信心。
报道称，京东方为了实现最大面板厂商的目标，在中国建造了五家先进显示屏的工厂，并且在韩国、台湾和日本这些成熟的市场招揽了诸多才华横溢、积极进取的工程师。京东方视苹果如同老师，因为京东方的工程师为达到其高质量期望经常加班至深夜，“要想进步，就必须和最好的棋手下棋。”所以，京东方在今年首次成为了苹果 200 家顶级供应商之一。
除了京东方自身发力之外，《华尔街日报》认为还有两个原因会促使苹果在 OLED 供应上与苹果达成协议。首先是苹果急切地想要实现供应商多元化，以最大限度降低生产风险，并确保定价方面的竞争力，京东方在这方面能满足苹果。再者，京东方是有中国国资背景的面板生产商，不仅不担心财政支持以解决技术和产能问题，而且接下订单就相当于盖章国产屏足够“优质”，博得中国政策制定者的好感。
讲真，有关 OLED 相对 LCD 的优势，相信大家不会感到陌生，OLED 之所以被说好就是因为基于本身机构可以提供无可比拟的对比度，黑色能显示最纯粹、最深邃的黑，并且由于消除了 LCD 面板中的背光层，可使设备的设计整体变得更薄，更省电，并且响应时间可以低至 0.01 毫秒，无论是从广视角、色域和低功耗方面来说，均比传统 LCD 更具吸引力。
然而，目前 OLED 技术并未达到真正成熟的阶段，主要受限于生产难度大而造成的高成本问题。因此，市面上智能手机普遍使用的是 PWM 调光脉冲为全开全关式的 OLED，关键都是频闪频率较低的 OLED（频率通常在 240Hz及以下），具有高波动深度和高频闪指数等劣势，这就导致现阶段 OLED 手机屏幕对传统更高频闪的 LCD 更加伤害眼睛，不易于长时间看屏幕，易造成眼部疲劳或干涩，甚至是视力下降，iPhone X 也不列外。
说到这里，京东方若要等到 2020 年才为苹果供应 OLED，这是否有点晚了呢？毕竟此前有报道表示，苹果工程师认为公司内部尚未发现 OLED 较于 LCD 的明显视觉优势。而且还有传言称，苹果一直在研究其他屏幕技术，包括 Micro LED 和量子点技术。如果京东方没有更成熟技术的高频 PWM 或 DC 调光的 OLED 面板打动苹果，苹果兴许仍不会提供大单，除非基于《华尔街日报》的后两点理由，尤其是提供具有非常吸引力的成本价。
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