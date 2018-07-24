未来iPhone很可能采用京东方OLED国产屏幕

京东方不满足供应苹果LCD屏，希望未来iPhone加州设计，并配中国OLED屏。

虽然三星仍是苹果 iPhone OLED 显示屏幕的主力供应商，LG 很快也将成为苹果第二大 OLED 手机屏幕供应商，但苹果并不希望在 iPhone OLED 订单价格谈判中失去话语权。或许正因为如此，现在中国面板龙头企业京东方正奋力急追，迫切在两年时间里成为继三星、LG 之后苹果 iPhone 的又一 OLED 屏幕供应商。





自 2015 年以来，京东方科技集团股份有限公司就是一直是苹果显示屏供应商之一，为苹果 iPad 和 MacBook 供应显示屏。据知情人士透露，7 月 23 日，《华尔街日报》的报道援引知情人士称，而目前京东方已经在为华为的高端 Mate RS 手机供应 OLED 屏幕，预计今年晚些时候将向几家大客户增加供货。报道认为，尽管 OLED 量产难度大，就连三星也受到了良品率不高的困扰，但京东方仍非常有可能成为苹果 OLED 屏的供应商。

根据报道，京东方深知 OLED 屏幕生产的难度很大，因为需要处理比人类发丝还细的微小聚合物，并将这些聚合物精准涂到正确位置，否则屏幕上呈现的色彩就会扭曲。京东方工程师 Cui Fuyi 透露，这些聚合物会在屏幕上发出红、蓝和绿色光，涂层必须通过一个有 17-25 微米大小空间的膜层来完成，这个厚度只有人类发丝的三分之一左右。不过，京东方高级副总裁张宇表示，。而按照行业专家的评估，70% 这个数字已经接近可稳定量产的水平。当然了，这还很难确定是否能够达到了苹果对规格参数高要求，以及对供应量需要。就目前而言，京东方这家国产面板厂商已是全最大的大型 LCD 液晶显示面板生产商，根据数据分析公司 IHS Markit 显示屏研究部门的报告了解，，而在 2014 年京东方的排名仅为为第五。《华尔街日报》对此表示，京东方在显示屏行业发展迅速，非常。虽然苹果在高品质元组件需求方面出了名的挑剔，但京东方却是过去苹果显示面板供应商中唯一一家中国企业，这就给予了京东方克服困难为苹果生产 OLED 面板的信心。

报道称，京东方为了实现最大面板厂商的目标，在中国建造了五家先进显示屏的工厂，并且在韩国、台湾和日本这些成熟的市场招揽了诸多才华横溢、积极进取的工程师。，“要想进步，就必须和最好的棋手下棋。”所以，京东方在今年首次成为了苹果 200 家顶级供应商之一。除了京东方自身发力之外，。首先是苹果急切地想要实现供应商多元化，以最大限度降低生产风险，并确保定价方面的竞争力，京东方在这方面能满足苹果。再者，京东方是有中国国资背景的面板生产商，不仅不担心财政支持以解决技术和产能问题，而且接下订单就相当于盖章国产屏足够“优质”，博得中国政策制定者的好感。

讲真，有关 OLED 相对 LCD 的优势，相信大家不会感到陌生，OLED 之所以被说好就是因为基于本身机构可以提供无可比拟的对比度，黑色能显示最纯粹、最深邃的黑，并且由于消除了 LCD 面板中的背光层，可使设备的设计整体变得更薄，更省电，并且响应时间可以低至 0.01 毫秒，无论是从广视角、色域和低功耗方面来说，均比传统 LCD 更具吸引力。然而，目前 OLED 技术并未达到真正成熟的阶段，主要受限于生产难度大而造成的高成本问题。因此，市面上智能手机普遍使用的是 PWM 调光脉冲为全开全关式的 OLED，关键都是频闪频率较低的 OLED（频率通常在 240Hz及以下），具有高波动深度和高频闪指数等劣势，这就导致现阶段 OLED 手机屏幕对传统更高频闪的 LCD 更加伤害眼睛，不易于长时间看屏幕，易造成眼部疲劳或干涩，甚至是视力下降，iPhone X 也不列外。说到这里，京东方若要等到 2020 年才为苹果供应 OLED，这是否有点晚了呢？毕竟此前有报道表示，苹果工程师认为公司内部尚未发现 OLED 较于 LCD 的明显视觉优势。而且还有传言称，苹果一直在研究其他屏幕技术，包括 Micro LED 和量子点技术。如果京东方没有更成熟技术的高频 PWM 或 DC 调光的 OLED 面板打动苹果，苹果兴许仍不会提供大单，除非基于《华尔街日报》的后两点理由，尤其是提供具有非常吸引力的成本价。

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